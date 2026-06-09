印度人東京迪士尼跳舞拍片惹議　居日同鄉：自己都覺得尷尬

日本社交平台又有外國人行為的爭議。在社交平台上，接連有日本網民批評東南亞及印度的一些遊客行為。其中一段影片，一班印度遊客在東京迪士尼樂園內跳舞，有在日印度人接受訪問都表示難以理解，並覺得很尷尬。
日本社交平台上近日在批評東京迪士尼的一些外國旅客言行。其中有相片，一班亞洲裔的遊客，在其中一個遊樂設施的門口外席地而坐及飲食。而最近再有影片，指一批印度的遊客在樂園內集體跳舞。據發放影片的人在X上表示：「這些遊客在用餐的時候跳舞，嚴重干擾其他的遊客。後來，我在一個景點排隊時又遇到了他們。從我用手機點食物到拿回來，他們就一直在吵。」
ディズニーシーももうインド人に占拠されて日本じゃないな— ジェジェ (@kuroda_carp) June 4, 2026
これについてインド人がなんかしゃべってたから翻訳してみたけど何言ってるかわかんねえや pic.twitter.com/FKhg6hHGff
網民不滿樂園軟弱
他表示，雖然樂園的職員有嘗試透過翻譯軟件來提示他們，不過網民認為員工的應對緩慢，而且沒有對這些遊客作出警告。有網民就批評樂園沒有採取強硬的態度，並認為樂園應禁止遊客在樂園內拍片跳舞上傳到社交平台。而影片也引起居日印度人注意，並感到尷尬。他們表示在外國應遵守別的規則。
至於另一張一批亞裔旅客飲食的相片，有關照片在6月1日上傳到Ｘ平台，網民批評為何遊客可以隨便坐在樂園內，還有吃着外來的食物。樂園其後就事件回應媒體的查詢表示，根據樂園的守則，遊客是不應長時間佔用通道，以及享用非樂園的飲品和食物。樂園之後再證實，事件發生在本月1日下午，該批遊客就在「地心探險之旅」的入口，職員見到後利用手機翻譯軟件與遊客溝通，該批遊客在了解後離開，但樂園未有回應有關遊客是否享用樂園的飲品底食物。