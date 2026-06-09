印度人東京迪士尼跳舞拍片惹議　居日同鄉：自己都覺得尷尬 (有片)

日本社交平台又有外國人行為的爭議。在社交平台上，接連有日本網民批評東南亞及印度的一些遊客行為。其中一段影片，一班印度遊客在東京迪士尼樂園內跳舞，有在日印度人接受訪問都表示難以理解，並覺得很尷尬。

日本社交平台上近日在批評東京迪士尼的一些外國旅客言行。其中有相片，一班亞洲裔的遊客，在其中一個遊樂設施的門口外席地而坐及飲食。而最近再有影片，指一批印度的遊客在樂園內集體跳舞。據發放影片的人在X上表示：「這些遊客在用餐的時候跳舞，嚴重干擾其他的遊客。後來，我在一個景點排隊時又遇到了他們。從我用手機點食物到拿回來，他們就一直在吵。」