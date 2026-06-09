印度人東京迪士尼跳舞拍片惹議　居日同鄉：自己都覺得尷尬 (有片)

日本社交平台又有外國人行為的爭議。在社交平台上，接連有日本網民批評東南亞及印度的一些遊客行為。其中一段影片，一班印度遊客在東京迪士尼樂園內跳舞，有在日印度人接受訪問都表示難以理解，並覺得很尷尬。
日本社交平台上近日在批評東京迪士尼的一些外國旅客言行。其中有相片，一班亞洲裔的遊客，在其中一個遊樂設施的門口外席地而坐及飲食。而最近再有影片，指一批印度的遊客在樂園內集體跳舞。據發放影片的人在X上表示：「這些遊客在用餐的時候跳舞，嚴重干擾其他的遊客。後來，我在一個景點排隊時又遇到了他們。從我用手機點食物到拿回來，他們就一直在吵。」
網民不滿樂園軟弱
他表示，雖然樂園的職員有嘗試透過翻譯軟件來提示他們，不過網民認為員工的應對緩慢，而且沒有對這些遊客作出警告。有網民就批評樂園沒有採取強硬的態度，並認為樂園應禁止遊客在樂園內拍片跳舞上傳到社交平台。而影片也引起居日印度人注意，並感到尷尬。他們表示在外國應遵守別的規則。
至於另一張一批亞裔旅客飲食的相片，有關照片在6月1日上傳到Ｘ平台，網民批評為何遊客可以隨便坐在樂園內，還有吃着外來的食物。樂園其後就事件回應媒體的查詢表示，根據樂園的守則，遊客是不應長時間佔用通道，以及享用非樂園的飲品和食物。樂園之後再證實，事件發生在本月1日下午，該批遊客就在「地心探險之旅」的入口，職員見到後利用手機翻譯軟件與遊客溝通，該批遊客在了解後離開，但樂園未有回應有關遊客是否享用樂園的飲品底食物。