日本靜岡縣提出禁止冬季登富士山　攀山攝影師發起反對

日本靜岡縣市長，因為經常有遊客及攀山者，因為在冬季封山時登山而遇險需要救援問題，向縣政府提出立法禁止在封山期間登山。可是建議遭到反對，有攀山攝影師更發動簽名活動，反對禁止登山。
靜岡富士宮市的市長須藤秀忠回應有關提議時表示：「消防員毋須再冒生命危險（執行救援任務），預防起因是最重要的。」他多次提出，應明文禁止在伐年9月富士山4條登山路線都封閉時登山。根據法律，在登山路線不開放時，限制其他人進入，但有關規例不限制從登山路線外登山。根據靜岡縣統計，直至5月為此，今年已有10人在封山時登山受傷，2人死亡。須藤市長指，他不是要禁止他人登山，只是可以在夏季時攀登，在冬季時禁止。
攀山者：應保護登山櫂利
然而在日本的一位攀山攝影師鈴木岳美卻抱持相反意見：「幾十年來，人們享受著在各個季節攀登富士山的樂趣，包括冬季。全面禁止登山可以被視為登山文化的否定。我對此深感擔憂。」他在網上發起反對禁止登山的聯署，至今日為上有超過4,500人。須藤市長指：「登山者有很多夢想，他們可能會為攀登富士山而自豪，但對於居民來說，這是一種困擾。我們希望他們更理解我們的立場，我們不想他們攀登富士山。」
鈴木表示：「作為登山者聽到就覺得不快，『請停止登山，因為我們無法保護你』這些說話是否有點過分？很多人的愛好是登山，我們應保護他們的櫂利。」須藤市長將在下星期聯同其他富士山周邊的市長向縣政府提出在封山期間禁止登山的要求。