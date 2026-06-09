日本靜岡縣提出禁止冬季登富士山　攀山攝影師發起反對

日本靜岡縣市長，因為經常有遊客及攀山者，因為在冬季封山時登山而遇險需要救援問題，向縣政府提出立法禁止在封山期間登山。可是建議遭到反對，有攀山攝影師更發動簽名活動，反對禁止登山。

靜岡富士宮市的市長須藤秀忠回應有關提議時表示：「消防員毋須再冒生命危險（執行救援任務），預防起因是最重要的。」他多次提出，應明文禁止在伐年9月富士山4條登山路線都封閉時登山。根據法律，在登山路線不開放時，限制其他人進入，但有關規例不限制從登山路線外登山。根據靜岡縣統計，直至5月為此，今年已有10人在封山時登山受傷，2人死亡。須藤市長指，他不是要禁止他人登山，只是可以在夏季時攀登，在冬季時禁止。