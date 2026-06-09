日本黑熊大鬧宇都宮市 全城搜捕 熊中3發麻醉槍才就擒(有片)

野熊大鬧市區……日本櫪木縣宇都宮市全市中小學因為野熊出沒而連續停課兩天。警方及獵人等經過數天搜捕，周二(9日)下午終在一處住宅內捕獲這隻熊，但有報道指，可能市內有兩隻野熊活動。另一方面，日前造成福島市工廠區4人受傷的野熊，至今仍未落網。 日本放送協會(NHK)等報道，宇都宮市市區從本月6日上午起接連有民眾通報目擊一隻體長約1米的熊，反映野熊在市區四處遊蕩，包括住宅車房、街上，甚至在河川游泳。市府及獵友會等接報後展開搜索，經過一番努力，終在周二下午接近2時發現一隻熊在民宅內的草叢逗留。

市府表示，下午2時半後，人員共發射3發麻醉槍，其中幾槍似乎擊中熊，其後在下午3時45分左右將牠捕獲。現場位於JR宇都宮站以南約2公里的住宅區。 所幸野熊在宇都宮市市區內遊蕩，並未造成傷亡。櫪木縣地方媒體《下野新聞》報道，由於有熊隻在市區出沒，地點包括學校附近，宇都宮市教育委員會決定，周一起一連兩天全市共94間市立中小學停課。周二也有縣立高中停課。

另一方面，福島縣福島市本月2日有4人被同一隻野熊襲擊受傷，事發後一周後，該熊隻仍未被捕獲。附近的中小學持續保持警戒，由家長開車接送子女。 這隻先後襲擊4人的野熊，「犯案」後曾在一處事務所停留，警員於本月3日目睹牠從事務所的大門離開，至今仍未落網，但相繼有民眾報稱在附近一帶見到熊出沒。 福島市政府表示，距離事務所周邊約2公里的範圍，本月4日起到8日相繼有人看到熊或疑似熊的動物。其中本月6日，有人看見熊出現在市內一所小學附近的河川堤岸，而野熊出現時間在傍晚6時至早上6時之間。