熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-09 19:14
更新：2026-Jun-09 19:14

日本黑熊大鬧宇都宮市 全城搜捕 熊中3發麻醉槍才就擒(有片)

分享：
日本熊出沒

黑熊周二在宇都宮市一處民宅內活動，人員對牠發射麻醉槍，牠中槍後倒地。(互聯網)

adblk4

野熊大鬧市區……日本櫪木縣宇都宮市全市中小學因為野熊出沒而連續停課兩天。警方及獵人等經過數天搜捕，周二(9日)下午終在一處住宅內捕獲這隻熊，但有報道指，可能市內有兩隻野熊活動。另一方面，日前造成福島市工廠區4人受傷的野熊，至今仍未落網。

日本放送協會(NHK)等報道，宇都宮市市區從本月6日上午起接連有民眾通報目擊一隻體長約1米的熊，反映野熊在市區四處遊蕩，包括住宅車房、街上，甚至在河川游泳。市府及獵友會等接報後展開搜索，經過一番努力，終在周二下午接近2時發現一隻熊在民宅內的草叢逗留。

adblk5

市府表示，下午2時半後，人員共發射3發麻醉槍，其中幾槍似乎擊中熊，其後在下午3時45分左右將牠捕獲。現場位於JR宇都宮站以南約2公里的住宅區。

所幸野熊在宇都宮市市區內遊蕩，並未造成傷亡。櫪木縣地方媒體《下野新聞》報道，由於有熊隻在市區出沒，地點包括學校附近，宇都宮市教育委員會決定，周一起一連兩天全市共94間市立中小學停課。周二也有縣立高中停課。

日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒 日本熊出沒

另一方面，福島縣福島市本月2日有4人被同一隻野熊襲擊受傷，事發後一周後，該熊隻仍未被捕獲。附近的中小學持續保持警戒，由家長開車接送子女。

這隻先後襲擊4人的野熊，「犯案」後曾在一處事務所停留，警員於本月3日目睹牠從事務所的大門離開，至今仍未落網，但相繼有民眾報稱在附近一帶見到熊出沒。

福島市政府表示，距離事務所周邊約2公里的範圍，本月4日起到8日相繼有人看到熊或疑似熊的動物。其中本月6日，有人看見熊出現在市內一所小學附近的河川堤岸，而野熊出現時間在傍晚6時至早上6時之間。

adblk6
落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖） 翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖） 翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖） 翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖） 行山落雨點算好？（漁護署） 行山落雨點算好？下載我的天文台應用程式（漁護署） 行山落雨點算好？防水裝備（漁護署） 行山落雨點算好？遠離水體及在安全地方暫避（漁護署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務