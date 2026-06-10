特朗普否認以總理不聽話 以色列續炸黎巴嫩

以色列和伊朗互轟約15小時後周一宣布「停火」，伊朗警告以色列勿再攻擊黎巴嫩武裝組織真主黨，否則會再採取嚴厲回應。但以色列昨仍空襲黎巴嫩南部港口城市提爾(Tyre)，黎政府稱造成最少8死。以伊均稱是應美國總統特朗普呼籲停止攻擊對方，而特朗普受訪時否認以總理內塔尼亞胡「違抗」他的警告，周日向伊朗發射導彈，指與對方通話時，導彈已發射在途中。

美國與以色列官員稱，特朗普與內塔尼亞胡周一曾通話，而特朗普接受新聞網Axios訪問時稱，他警告了內塔尼亞胡，如果再與伊朗開戰，將要孤軍作戰，「我說，Bibi(內塔尼亞胡別名)，你最好小心行事，否則很快會孤立無援」。他又指，以色列周日很遲才通知美方將攻擊伊朗，直至以軍開始了行動，他最終都設法限制。他說，中東有5個國家曾致電請他向內塔尼亞胡施壓，停止軍事行動。特朗普又表示，美方周一早上接到伊朗方面的電話，伊方指若以方停止攻擊，他們亦願意停火。他周一接受英國廣播公司(BBC)記者訪問時，被問及內塔尼亞胡是否「違抗」他，周日向伊朗發炮，他回答指兩人通話時，導彈已在途中，又補充「如果我叫他做甚麼，他會照做」。