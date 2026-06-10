伊朗局勢｜特朗普：伊朗擊落美軍直升機　已指示美軍對伊發動自衛性打擊

美軍一架AH-64阿帕奇武裝直升機，在中東時間周二(9日)凌晨，在阿曼海岸附近巡邏時墜毀。美國總統特朗普宣稱伊朗在霍爾木茲海峽上空，擊落一架美軍直升機，已指示美軍對伊朗發動自衛性打擊，回應其無理侵略行為。
據報伊朗南部錫里克地區、格什姆島等霍爾木茲甘省多處受到襲擊，傳出爆炸聲。國營電視台證實，南部兩個水庫被擊中，部分地區供水中斷。伊朗軍方啟動防空系統應對，並隨即反擊。伊斯蘭革命衛隊在社交平台表示，正對區內的美軍目標發動導彈和無人機攻擊。伊朗外長阿拉格齊表示，不會對美國的攻擊置之不理，批評美方一再測試伊朗的決心，警告美國如果想安全，就要撤出中東地區。
特朗普：兩名飛行員安然無恙
美軍中央司令部證實，一架美軍阿帕奇直升機，星期一晚在阿曼海岸附近墜毀，但沒有提及墜毀的原因，只表示事故原因仍在調查。特朗普指，直升機是被伊朗擊落，雖然兩名飛行員安然無恙，但美國必須對今次襲擊作出回應。他分別接受美國廣播公司和華爾街日報電話訪問，形容美方的回應強硬和有力，又試圖淡化直升機被擊落事件，指並非一件大事。不過，半島電視台引述伊朗副外長加里巴巴迪指，伊朗並無針對墜毀的美軍直升機進行攻擊，但同時指在地區局勢緊張下，類似的意外可能會發生。