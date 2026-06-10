伊朗局勢｜特朗普：伊朗擊落美軍直升機　已指示美軍對伊發動自衛性打擊

特朗普：伊朗擊落美軍直升機，已指示美軍對伊發動自衛性打擊。(AH-64阿帕奇直升機。X)

美軍一架AH-64阿帕奇武裝直升機，在中東時間周二(9日)凌晨，在阿曼海岸附近巡邏時墜毀。美國總統特朗普宣稱伊朗在霍爾木茲海峽上空，擊落一架美軍直升機，已指示美軍對伊朗發動自衛性打擊，回應其無理侵略行為。

據報伊朗南部錫里克地區、格什姆島等霍爾木茲甘省多處受到襲擊，傳出爆炸聲。國營電視台證實，南部兩個水庫被擊中，部分地區供水中斷。伊朗軍方啟動防空系統應對，並隨即反擊。伊斯蘭革命衛隊在社交平台表示，正對區內的美軍目標發動導彈和無人機攻擊。伊朗外長阿拉格齊表示，不會對美國的攻擊置之不理，批評美方一再測試伊朗的決心，警告美國如果想安全，就要撤出中東地區。