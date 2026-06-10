伊朗局勢｜海峽封閉暫未致油價動蕩　「幽靈運輸」助供應

中東戰事讓霍爾木茲海峽的交通嚴重受影響，全球能源供應受衝擊，但國際油價卻未失控飆漲。外媒分析指出，「幽靈運輸」可能成為穩定油市的關鍵因素。 全球能源市場正面臨一項難解的現象。在霍爾木茲海峽因戰爭導致正常航運幾近停擺之際，國際原油價格卻未出現外界預期的大幅震盪。根據摩根大通估算，這條重要能源航道目前可見的船運量，僅剩戰前約15%，但油市整體表現仍相對平穩。 關閉船舶自動識別系統 美國有CNN分析認為，最合理的解釋之一，可能是所謂的「幽靈運輸」或「秘密流量」。專家指出，部分油輪可能透過關閉船舶自動識別系統，在避開追蹤監測的情況下穿越霍爾木茲海峽，成為維繫原油供應的重要隱形通道。

摩根大通推估，今年5月最後兩周，這類未被完整掌握的原油運輸量約達每日210萬桶。雖然相較於戰前每日約1,560萬桶經由霍爾木茲海峽輸送的原油規模仍有差距，但在供應受限的情況下，已足以對市場發揮一定程度的緩衝效果。 摩根大通全球大宗商品策略主管卡涅娃表示，儘管海上封鎖持續，商業船舶流量也明顯減少，但令人意外的是，仍有相當數量的原油與石油產品持續通過這條關鍵航道。

Piper Sandler全球能源經濟學家暨策略師史都華則估計，5月每日約有290萬桶原油成功離開霍爾木茲海峽。其中約210萬桶，疑似由支付相關通行費用的船隻運送，另有約90萬桶屬於真正的「幽靈運輸」，即在關閉應答器後低調穿越海峽的油輪。 疑似支付通行費用 然而，分析人士也強調，油市得以維持穩定並非全然仰賴幽靈運輸。Piper Sandler指出，目前每日約有450萬桶原油改由其他路徑離開波斯灣，其中大部分透過沙特阿拉伯連接紅海延布港的東西輸油管運輸。此外，中國近期減少原油進口並動用既有庫存，也降低了全球市場的供應壓力。