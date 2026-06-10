北愛非裔移民街頭持刀襲擊割頸　駭人畫面曝光(慎入/有片)

英國北愛爾蘭一名尋求庇護的蘇丹男子，於周一(8日) 在街頭持刀襲擊，並試圖將一名受傷男子的頸部割斷，被途人合力制服，警員到場拘捕，遇襲男子傷勢嚴重。事件引發當地反移民示威，北愛首府貝爾法斯特周二(9日)有數百名示威者上街示威。首相施紀賢批評襲擊令人不安，警方促請民眾冷靜。
綜合報道，事發於8日晚上約10時30分，一名年約30歲於當地尋求庇護的蘇丹男子，貝爾法斯特北部一條街持刀多次刺向一名年約40歲的白人男子。網上影片顯示，白人男子的臉部和頸部流血，被蘇丹男子騎按在地，蘇丹男子手持利器並以外語呼叫，並用刀試圖割白人男子的頸，手段極其殘忍，有目擊者大呼：「他在割他的頭！」隨後多名途人上前全力制服，影片尾聲見警員到場，將行兇者拘捕。疑犯被控企圖謀殺、在公眾場所持刀等，正調查犯案動機，但暫時認為不涉及恐怖主義。疑犯持有5年英國簽證，在2023年發出，估計他是由蘇丹出發，經巴黎和都柏林，前往北愛尋求庇護。
北愛政府和警方促請民眾勿煽動仇恨和恐懼
事件觸發當地反移民情緒。北愛首府貝爾法斯特9日有數百名示威者上街示威，部分人縱火焚燒汽車和房屋，並堵塞道路。報道指，至少三間住宅及一間中東超市在騷亂中遭縱火。
英國首相施紀賢批評襲擊令人不安，強調不會容忍街頭發生令人髮指的暴力事件。北愛政府和警方呼籲公眾保持冷靜，促請民眾不要煽動仇恨和恐懼，也不要針對特定群體。北愛爾蘭首席部長奧尼爾重申絕不容忍暴力，又讚揚制止疑兇的人。北愛爾蘭五大政黨領袖也發表聯合聲明譴責暴力。
警告：影片內容涉及暴力，或會令人情緒不安
Police in Northern Ireland say they have arrested a Sudanese man in his 30s for a brutal stabbing attack in Belfast late Monday night. Graphic video of the incident shows a man straddling another man lying in a street and slashing him several times in the head and neck with a… pic.twitter.com/POjJjd6mWF— CBS News (@CBSNews) June 9, 2026