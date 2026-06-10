NASA公布阿提密斯3號任務太空人名單　首次有歐洲太空人參與(有片)

綜合報道，「阿提密斯3號」任務為期兩周，期間不會靠近月球，但執行任務的「獵戶座」太空船，將在近地軌道，展開與商業載人登月系統的交會對接等關鍵技術驗證，即是要在短時間內讓3艘世界最強大的太空船對接，為日後的載人登月任務做準備。

美國太空總署(NASA)公布，明年較後時間執行「阿提密斯3號」(Artemis 3)任務的太空人名單，將首次有歐洲太空人加入任務。4名太空人包括3名美籍太空人道格拉斯(Andre Douglas)、魯比奧(Frank Rubio)、布雷斯尼克，以及歐洲太空總署(ESA)的意大利太空人帕爾米塔諾(Luca Parmitano)。

任務將驗證 3 艘太空船對接技術

根據規劃，會先發射富商貝索斯(Jeff Bezos)旗下藍色起源(Blue Origin)的「藍月」著陸器，之後由搭載太空人的「獵戶座」飛船升空，兩艘太空船會對接兩日，太空人期間會在「藍月」內進行測試及技術展示。在兩者分離後，再發射富商馬斯克旗下SpaceX的「星艦」著陸器，與「獵戶座」飛船對接一日，之後返回地球。

今年4月，執行「阿提密斯2號」任務的4名太空人，乘坐「獵戶座」飛船飛行距離超過40萬公里，完成繞飛月球背面，打破1970年「阿波羅13號」飛船創下的最遠飛行紀錄。