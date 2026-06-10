NASA公布阿提密斯3號任務太空人名單　首次有歐洲太空人參與(有片)

美國太空總署(NASA)公布，明年較後時間執行「阿提密斯3號」(Artemis 3)任務的太空人名單，將首次有歐洲太空人加入任務。4名太空人包括3名美籍太空人道格拉斯(Andre Douglas)、魯比奧(Frank Rubio)、布雷斯尼克，以及歐洲太空總署(ESA)的意大利太空人帕爾米塔諾(Luca Parmitano)。
綜合報道，「阿提密斯3號」任務為期兩周，期間不會靠近月球，但執行任務的「獵戶座」太空船，將在近地軌道，展開與商業載人登月系統的交會對接等關鍵技術驗證，即是要在短時間內讓3艘世界最強大的太空船對接，為日後的載人登月任務做準備。
任務將驗證3艘太空船對接技術
根據規劃，會先發射富商貝索斯(Jeff Bezos)旗下藍色起源(Blue Origin)的「藍月」著陸器，之後由搭載太空人的「獵戶座」飛船升空，兩艘太空船會對接兩日，太空人期間會在「藍月」內進行測試及技術展示。在兩者分離後，再發射富商馬斯克旗下SpaceX的「星艦」著陸器，與「獵戶座」飛船對接一日，之後返回地球。
今年4月，執行「阿提密斯2號」任務的4名太空人，乘坐「獵戶座」飛船飛行距離超過40萬公里，完成繞飛月球背面，打破1970年「阿波羅13號」飛船創下的最遠飛行紀錄。
Introducing Artemis III.— NASA (@NASA) June 9, 2026
Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.
In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX