特朗普分享AI片播洗腦神曲　狂Loop「大家都愛我」(有片)

美國總統特朗普日前在社交平台上分享一段網民使用AI生成的影片，將特朗普生成多個形象，呈現他在世界各地旅行的畫面，並宣稱世界各地的人們都喜愛他。特朗普在影片中騎著獅子，甚至化身《火影忍者》主角。不過，網民對影片反應兩極，甚至有人嘲諷他就像邪教領袖。
綜合報道，影片長約1分鐘的影片由Truth Social帳號「ac132」製作，內容主要在歌頌特朗普。影片描繪特朗普環遊世界、跳傘、騎獅子和上太空。他也以多種面貌登場，包括《火影忍者》主角漩渦鳴人，甚至將他的頭像「加入」總統山。此外，影片使用的歌曲亦相當洗腦，宣揚「不管去哪裡，大家都愛特朗普」。該影片隨後也在社群媒體瘋傳。
網民：身為《火影忍者》粉絲真的很生氣
網民對影片反應兩極，有人留言：「這支影片太好笑了」、「特朗普好幽默」，但不少網友仍反應錯愕：「他有幻想症嗎？整個世界都討厭他」、「連普京都比他有格調」、「他好像邪教領袖」；亦有網民不滿特朗普使用日本動漫作為政治宣傳：「身為《火影忍者》粉絲真的很生氣，請不要擅自利用這部作品」。
特朗普過去也曾多次使用動漫與流行文化素材進行政治宣傳，例如以人氣動漫《遊戲王》的影像與轟炸畫面結合製作成影片，用作宣傳對伊朗的軍事行動。他也曾發布將自己塑造成耶穌基督的圖片，遭到部分支持者批評。雖然如此，看來特朗普本人仍然相當熱衷於使用這類內容。
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 6, 2026
( Donald J. Trump - Jun 06 2026, 10:11 AM ET ) pic.twitter.com/3kZ2rxN1rb