特朗普分享AI片播洗腦神曲　狂Loop「大家都愛我」(有片)

美國總統特朗普日前在社交平台上分享一段網民使用AI生成的影片，將特朗普生成多個形象，呈現他在世界各地旅行的畫面，並宣稱世界各地的人們都喜愛他。特朗普在影片中騎著獅子，甚至化身《火影忍者》主角。不過，網民對影片反應兩極，甚至有人嘲諷他就像邪教領袖。

綜合報道，影片長約1分鐘的影片由Truth Social帳號「ac132」製作，內容主要在歌頌特朗普。影片描繪特朗普環遊世界、跳傘、騎獅子和上太空。他也以多種面貌登場，包括《火影忍者》主角漩渦鳴人，甚至將他的頭像「加入」總統山。此外，影片使用的歌曲亦相當洗腦，宣揚「不管去哪裡，大家都愛特朗普」。該影片隨後也在社群媒體瘋傳。