七旬躁翁不滿噪音　將殘疾男按入水中企圖浸死(慎入/有片)

美國馬薩諸塞州一名七旬老翁，涉嫌不滿有人在湖上發出噪音，竟對一名殘疾男子施暴，更將對方頭部按在水中，企圖將其浸死。事發過程在網上曝光引起網民譁然。涉事老翁事後被控謀殺未遂、勒頸/窒息以及毆打殘疾人士等多項控罪。

綜合報道，事發於本月3日，21歲身患殘疾的男子Matt Duffy與朋友到霍普金頓的霍普金頓海灘玩樂，期間有人駕駛水上電單車。根據規定，只有霍普金頓居民才能使用通往海的船坡道，因此引起七旬居民Steven Dana不滿，加上水上電單車發出噪音，他隨即上前質問Matt。網上影片顯示，Steven與Matt身材差距甚遠，地上放有Matt使用的拐杖，Steven一言不合，重重一巴掌摑Matt的面，並將對方撲倒在水裡。