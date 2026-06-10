七旬躁翁不滿噪音　將殘疾男按入水中企圖浸死(慎入/有片)

美國馬薩諸塞州一名七旬老翁，涉嫌不滿有人在湖上發出噪音，竟對一名殘疾男子施暴，更將對方頭部按在水中，企圖將其浸死。事發過程在網上曝光引起網民譁然。涉事老翁事後被控謀殺未遂、勒頸/窒息以及毆打殘疾人士等多項控罪。
綜合報道，事發於本月3日，21歲身患殘疾的男子Matt Duffy與朋友到霍普金頓的霍普金頓海灘玩樂，期間有人駕駛水上電單車。根據規定，只有霍普金頓居民才能使用通往海的船坡道，因此引起七旬居民Steven Dana不滿，加上水上電單車發出噪音，他隨即上前質問Matt。網上影片顯示，Steven與Matt身材差距甚遠，地上放有Matt使用的拐杖，Steven一言不合，重重一巴掌摑Matt的面，並將對方撲倒在水裡。
受害人：我的手臂和腿都斷了
Matt表示：「他將我的頭按進水裡，不讓我呼吸」。Matt又說：「我知道我的手臂和腿都斷了，動不了，我只能祈禱他放手，或者我的朋友們把他拉開」。幸好Matt的朋友上前把Steven拉開，並將Matt送院。
案件於5日在地區法院開庭，Steven Dana被控謀殺未遂、勒頸/窒息以及毆打殘疾人士。法官Michael Callahan表示，這段影片「在很多方面都令人不安」，但他表示，由於Steven過去無被捕或犯罪記錄，因此將保釋金定為7,500美元，並命令Steven遠離涉事地區和受害者。案件7月13日再訊。
警告：影片內容涉及暴力，或會令人情緒不安
A 70-year-old man was charged with attempted murder after he tried to drown a 21-year-old man on crutches at a residents-only lake in Hopkinton, Massachusetts, over a dispute about access to the lake.— LASHY BILLS (@LASHYBILLS) June 5, 2026
According to a Hopkinton police report, Dana shouted at a group of young men… pic.twitter.com/CjQNGO42PT