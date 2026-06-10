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國際
出版：2026-Jun-10 14:15
更新：2026-Jun-10 14:15

七旬躁翁不滿噪音　將殘疾男按入水中企圖浸死(慎入/有片)

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七旬躁翁不滿噪音，將殘疾男按入水中企圖謀殺。(X)

七旬躁翁不滿噪音，將殘疾男按入水中企圖謀殺。(X)

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美國馬薩諸塞州一名七旬老翁，涉嫌不滿有人在湖上發出噪音，竟對一名殘疾男子施暴，更將對方頭部按在水中，企圖將其浸死。事發過程在網上曝光引起網民譁然。涉事老翁事後被控謀殺未遂、勒頸/窒息以及毆打殘疾人士等多項控罪。

綜合報道，事發於本月3日，21歲身患殘疾的男子Matt Duffy與朋友到霍普金頓的霍普金頓海灘玩樂，期間有人駕駛水上電單車。根據規定，只有霍普金頓居民才能使用通往海的船坡道，因此引起七旬居民Steven Dana不滿，加上水上電單車發出噪音，他隨即上前質問Matt。網上影片顯示，Steven與Matt身材差距甚遠，地上放有Matt使用的拐杖，Steven一言不合，重重一巴掌摑Matt的面，並將對方撲倒在水裡。

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Steven Dana上前質問Matt。(X) Steven重重一巴掌摑Matt，並將對方撲到水裡。(X) Matt表示：「他將我的頭按進水裡，不讓我呼吸」。(X) Matt的朋友上前把Steven拉開，並將Matt送院。(X) 法官Michael Callahan表示，這段影片「在很多方面都令人不安」。(X) Steven Dana獲准以7,500美元保釋。(X) 21歲身患殘疾的受害人Matt Duffy。(X)

受害人：我的手臂和腿都斷了

Matt表示：「他將我的頭按進水裡，不讓我呼吸」。Matt又說：「我知道我的手臂和腿都斷了，動不了，我只能祈禱他放手，或者我的朋友們把他拉開」。幸好Matt的朋友上前把Steven拉開，並將Matt送院。

案件於5日在地區法院開庭，Steven Dana被控謀殺未遂、勒頸/窒息以及毆打殘疾人士。法官Michael Callahan表示，這段影片「在很多方面都令人不安」，但他表示，由於Steven過去無被捕或犯罪記錄，因此將保釋金定為7,500美元，並命令Steven遠離涉事地區和受害者。案件713日再訊。

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警告：影片內容涉及暴力，或會令人情緒不安

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