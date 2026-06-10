加拿大航空機長「無牌駕駛」17年　飛逾900航班載數萬乘客

一名加拿大航空前機長被指在未持有機長所需飛行執照情況下，長期擔任商用航班機長達17年，累計執飛約900班航班，涉及本地及國際航線。(路透社資料圖片)

加拿大航空業揭發罕見醜聞，一名加拿大航空前機長被指在未持有機長所需飛行執照情況下，長期擔任商用航班機長達17年，累計執飛約900班航班，涉及本地及國際航線。涉案男子面對多項欺詐及偽造文件等控罪。加拿大航空公司周一發表聲明證實，涉案者為該公司一名前機師，並透露運輸部已就事件作出處罰，強調事件並未對飛行安全構成風險。

「持家庭醫生牌做腦外科手術」

安大略省皮爾區警方表示，59歲涉案男子沃爾（Geoffrey Wall）涉嫌自2009年晉升機長後，持續以偽造或不實文件隱瞞未取得「航空運輸飛行員執照」（Airline Transport Pilot Licence，ATPL），卻長期執行機長職務。按加拿大規定，機長必須持有ATPL方可駕駛大型商用客機。警方形容事件嚴重，猶如「一位持有家庭醫生執照的醫生，卻在自己的診所裏進行腦外科手術」，並指案件長期透過欺詐手段隱瞞，直至去年例行審查發現文件異常後才曝光。