加拿大航空機長「無牌駕駛」17年　飛逾900航班載數萬乘客

加拿大航空業揭發罕見醜聞，一名加拿大航空前機長被指在未持有機長所需飛行執照情況下，長期擔任商用航班機長達17年，累計執飛約900班航班，涉及本地及國際航線。涉案男子面對多項欺詐及偽造文件等控罪。加拿大航空公司周一發表聲明證實，涉案者為該公司一名前機師，並透露運輸部已就事件作出處罰，強調事件並未對飛行安全構成風險。
「持家庭醫生牌做腦外科手術」
安大略省皮爾區警方表示，59歲涉案男子沃爾（Geoffrey Wall）涉嫌自2009年晉升機長後，持續以偽造或不實文件隱瞞未取得「航空運輸飛行員執照」（Airline Transport Pilot Licence，ATPL），卻長期執行機長職務。按加拿大規定，機長必須持有ATPL方可駕駛大型商用客機。警方形容事件嚴重，猶如「一位持有家庭醫生執照的醫生，卻在自己的診所裏進行腦外科手術」，並指案件長期透過欺詐手段隱瞞，直至去年例行審查發現文件異常後才曝光。
調查顯示，涉案人自1998年起任職加航，其後於2009年獲晉升機長，曾駕駛多達900多次國內和國際航班，涉及波音767、777和787等客機並接載過數萬名乘客，其年薪近300萬美元（約2350萬港元）。警方指，他於17年間一直未持有機長必須資格，但仍獲安排執行相關職務，長期利用制度漏洞及偽造文件掩飾身份。警方表示，運輸部門於去年發現其執照文件存在不一致之處後展開調查，其後確認部分文件疑似偽造，並於6月1日正式起訴涉案男子，控以欺詐、偽造文件及使用偽造文件等7項罪名6月29日出庭應訊。
仍具備有效商用飛行員資格
加航證實涉事機師已被即時停職並終止僱傭關係，並已主動向監管機構通報事件。公司強調，涉事人員具備有效商用飛行員資格及定期訓練紀錄，但未持有機長所需ATPL執照。事件曝光後已進行內部審查，未發現其他同類違規情況，並強調乘客安全未受影響，指所有機師均須每半年接受強制培訓及飛行能力評核。