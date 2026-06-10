黃仁勳訪韓派炸雞　SK會長一動作被轟「像餵狗」(有片)

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳近日訪問南韓，今次他不只再現極度親民的作風，還帶著一群南韓頂級財閥大老闆前往街邊烤肉店、炸雞店用餐，並在店外分大派食物給圍觀群眾一同分享。然而，SK海力士集團會長崔泰源因神情嚴肅將零食「丟」向人群，與一旁毫無架子、逐一分發炸雞的黃仁勳形成強烈對比，因而捱轟。

綜合報道，黃仁勳於首爾分別在5日與SK海力士集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER創辦人兼董事長李海珍等南韓商業重量級領袖見面。在7日再度與崔泰源到江南區的一間炸雞店大歎「炸雞啤酒」，黃仁勳再度展現親民一面，親自端著剛出爐、裝有炸雞的盤子分發給店外的民眾與媒體，甚至徒手抓起炸雞大方遞出；而一旁的崔泰源則抱著一箱零食分發給其他民眾。然而，崔泰源在派發零食時，被指面露不屑、動作粗暴，就算是距離相當近的民眾，他也是站在原地將手中的零食拋出去。