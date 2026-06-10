Meta日前向美國緬因州政府提交的資料外洩通知首度確認，黑客利用Meta AI客服聊天機械人的程式漏洞，至少2萬225個Instagram帳號在4月17日至6月初期間遭到惡意接管，涉及時間長達近七周。Meta已證實此事並表示相關漏洞已經修復。
根據Meta的官方文件，黑客可能透過AI客服機械人要求重設密碼，進而將受害者帳號綁定到自己的電子郵件信箱，完成帳號劫持。該漏洞最早於5月31日被發現，公司於6月1日完成修補。
AI客服設計缺陷成關鍵
攻擊手法出乎意料簡單。黑客首先透過VPN將自己的連線位置偽裝成目標帳號的所在地區，繞過Instagram依地理位置觸發的自動防護機制。隨後啟動密碼重設流程，在對話中向Meta的AI客服提出看似合理的請求：將帳號繫結的電子郵件地址改成攻擊者自己的信箱。AI客服照辦無誤，系統隨即將驗證碼寄到黑客的電子郵件，黑客將驗證碼貼回對話視窗後，機械人就顯示「重設密碼」按鈕。整個流程無需碰觸受害者的電子郵件，帳號就已易主。
Meta的AI客服設計邏輯在於減少門檻，讓用戶無需記住密碼、無需等待真人客服，就能快速恢復帳號存取。然而這項「便利」對正常用戶有效，對攻擊者同樣有效。傳統帳號恢復流程設有多道核對機制，確保請求者身份與帳號資訊相符，但AI聊天機械人在處理自然語言請求時，往往需要在「理解用戶意圖」與「執行安全驗證」之間取得平衡。此次事件顯示Meta AI在此平衡上出現根本性缺口：聊天機械人「理解」了帳號恢復請求，卻未執行最基本的信箱歸屬驗證。
根據外媒報道，有消息傳出，美國前總統奧巴馬任內的白宮官方存檔帳號，以及美國太空軍首席士官長班蒂維尼亞（John F. Bentivegna）的官方帳號，都曾一度受到影響。Meta表示，目前尚不清楚黑客是否成功取得受害者個人資料，但攻擊者取得完整控制權後，可存取聯絡資訊、生日、個人資料、貼文、私訊與帳號歷史活動。
未啟用雙重驗證成主要目標
受害帳號的共同特徵是清一色未啟用雙重驗證（2FA）。雙重驗證在此次事件中扮演唯一有效的防護角色，啟用該功能的帳號不在受害範圍內。沒有啟用2FA的帳號之所以成為主要目標，正是因為攻擊者可繞過第二道驗證直接完成接管。
Meta已採取多項補救措施應對此次事件。公司暫時停用AI客服工具、移除存在漏洞的程式碼，並讓所有透過漏洞產生的密碼重設連結失效。此外，Meta針對所有可能受到影響的帳號啟動額外安全驗證機制，相關帳號已被納入強制安全檢查流程，用戶在重新登入前必須完成身份驗證，以降低帳號遭進一步濫用的風險。
對Instagram用戶而言，目前最直接的防護措施只有一個：啟用雙重驗證。
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