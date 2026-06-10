Meta日前向美國緬因州政府提交的資料外洩通知首度確認，黑客利用Meta AI客服聊天機械人的程式漏洞，至少2萬225個Instagram帳號在4月17日至6月初期間遭到惡意接管，涉及時間長達近七周。Meta已證實此事並表示相關漏洞已經修復。

根據Meta的官方文件，黑客可能透過AI客服機械人要求重設密碼，進而將受害者帳號綁定到自己的電子郵件信箱，完成帳號劫持。該漏洞最早於5月31日被發現，公司於6月1日完成修補。

AI客服設計缺陷成關鍵

攻擊手法出乎意料簡單。黑客首先透過VPN將自己的連線位置偽裝成目標帳號的所在地區，繞過Instagram依地理位置觸發的自動防護機制。隨後啟動密碼重設流程，在對話中向Meta的AI客服提出看似合理的請求：將帳號繫結的電子郵件地址改成攻擊者自己的信箱。AI客服照辦無誤，系統隨即將驗證碼寄到黑客的電子郵件，黑客將驗證碼貼回對話視窗後，機械人就顯示「重設密碼」按鈕。整個流程無需碰觸受害者的電子郵件，帳號就已易主。