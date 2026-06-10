遊客門票車費優惠被指優待外國人 日本部分地方政府取消優惠息民怨

時事通信社報道，鹿兒島縣今年為了吸引外國遊客，對於包括鹿兒島縣內住宿和新幹線車票的旅遊商品，補助從福岡博多站至鹿兒島北部出水站，或中央站等區間的單程新幹線車費，金額約1萬日圓(約488港元)。

日本部分地方政府近年為吸引外國遊客推出新幹線車費補助、景點門票減免等優惠，希望帶動地方旅遊業和經濟發展，但這些政策近日接連引發民眾質疑「對外國人過度優待」、「不公平」等，部分地方政府因此取消優惠。

縣府表示，資助部分車費是希望讓外國遊客知道可從福岡搭新幹線前往鹿兒島，進而吸引沒有直飛航班國家的遊客前來觀光。但政策於2月公布後，約1個月內就收到約600份民眾意見，包括「是不是太優待外國人了」、「不想用公帑招待外國人來玩」等批評。

縣府消息指，縣府同時也推動面向本國遊客的觀光措施，但外界焦點多集中在外國遊客補助方案上，「我們也只能耐心說明政策內容，同時持續吸引國內外遊客前來觀光」。