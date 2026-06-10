遊客門票車費優惠被指優待外國人 日本部分地方政府取消優惠息民怨

日本部分地方政府近年為吸引外國遊客推出新幹線車費補助、景點門票減免等優惠，希望帶動地方旅遊業和經濟發展，但這些政策近日接連引發民眾質疑「對外國人過度優待」、「不公平」等，部分地方政府因此取消優惠。
時事通信社報道，鹿兒島縣今年為了吸引外國遊客，對於包括鹿兒島縣內住宿和新幹線車票的旅遊商品，補助從福岡博多站至鹿兒島北部出水站，或中央站等區間的單程新幹線車費，金額約1萬日圓(約488港元)。
鹿兒島縣反對聲浪：不想用公帑招待外國遊客
縣府表示，資助部分車費是希望讓外國遊客知道可從福岡搭新幹線前往鹿兒島，進而吸引沒有直飛航班國家的遊客前來觀光。但政策於2月公布後，約1個月內就收到約600份民眾意見，包括「是不是太優待外國人了」、「不想用公帑招待外國人來玩」等批評。
縣府消息指，縣府同時也推動面向本國遊客的觀光措施，但外界焦點多集中在外國遊客補助方案上，「我們也只能耐心說明政策內容，同時持續吸引國內外遊客前來觀光」。
奈良縣民：只讓外國人免費不合理
已有部分地方政府調整遊客補助措施。奈良縣自2008年起，針對外國遊客免除縣立美術館等4處設施入館費，但在2024年4月取消。縣知事山下真表示，社交媒體上出現大量「只讓外國人免費不合理」的聲音，加上許多外國遊客到現場才知道可免費入館，實際上吸引觀光效果有限，難以獲得縣民支持。
島根縣保留部分外國遊客優惠
島根縣截至2019年度，包括國寶松江城及縣立美術館在內，共有33處設施提供外國人優惠，但自2023年起，逐步取消相關措施。縣府指出，原本縣府鼓勵設施提供折扣，以掌握外國遊客數據，但隨著日圓貶值帶動高消費外國遊客增加，加上社會上對「優待外國人」的質疑聲浪升溫，因此決定調整政策。但足立美術館、石見銀山世界遺產中心等11處受外國遊客歡迎的設施，仍維持優惠。
此外，島根縣也配合去年大阪世博，推出大阪與島根縣之間的高速巴士優惠票價，縣府表示，將視實際情況決定是否繼續實施。