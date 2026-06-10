大熊貓｜旅韓大熊貓愛寶誕下第三胎　喜再得千金(有片)

愛寶樂園表示，愛寶(華妮)已於上周三(3日)上午10時35分許產下一隻雌性幼崽，幼崽重171克。是愛寶繼2020年及2023年誕下「福寶」和雙胞胎「睿寶」和「輝寶」之後，與樂寶在南韓通過自然交配方式誕下的第4隻大熊貓。
綜合報道，專程前往南韓為愛寶接生的中國大熊貓保護研究中心專家王平峰表示：「幼崽叫聲洪亮，活力好」。愛寶樂園相關人士表示，目前愛寶和幼崽都很健康，愛寶正在熟練地照顧寶寶。該園飼養員、獸醫，以及中國大熊貓保護研究中心派遣的專業飼養員正在也精心照料愛寶和幼崽。愛寶樂園亦在網上發布愛寶生產過程，愛寶還帶著幼崽走到鏡頭前展示，更可聽到幼崽響亮的叫聲。
待觀測幼崽成長狀況 再考慮其與公眾見面時間
愛寶樂園上月26日起就愛寶懷孕可能性，在熊貓園室內對其進行集中照料。愛寶樂園其間通過血液、尿液檢測等方式對愛寶和樂寶的激素變化進行科學分析，鎖定繁殖成功率最高的時間段，即今年2月進行交配並獲得成功。在此過程中，愛寶樂園與中國大熊貓保護研究中心保持緊密合作。
愛寶樂園計劃在觀測幼崽的外部環境適應能力等成長狀況後，再考慮其與公眾見面的時間。在韓誕生的前3隻大熊貓都在出生5至6個月後首次對外公開亮相。福寶已於2024年4月3日因租借期屆滿返回中國，睿寶和輝寶計劃於今年冬季回國。