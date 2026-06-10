大熊貓｜旅韓大熊貓愛寶誕下第三胎　喜再得千金(有片)

愛寶樂園表示，愛寶(華妮)已於上周三(3日)上午10時35分許產下一隻雌性幼崽，幼崽重171克。是愛寶繼2020年及2023年誕下「福寶」和雙胞胎「睿寶」和「輝寶」之後，與樂寶在南韓通過自然交配方式誕下的第4隻大熊貓。

綜合報道，專程前往南韓為愛寶接生的中國大熊貓保護研究中心專家王平峰表示：「幼崽叫聲洪亮，活力好」。愛寶樂園相關人士表示，目前愛寶和幼崽都很健康，愛寶正在熟練地照顧寶寶。該園飼養員、獸醫，以及中國大熊貓保護研究中心派遣的專業飼養員正在也精心照料愛寶和幼崽。愛寶樂園亦在網上發布愛寶生產過程，愛寶還帶著幼崽走到鏡頭前展示，更可聽到幼崽響亮的叫聲。