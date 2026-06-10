泰國消委會控告Meta、LINE與蘋果等平台縱容詐騙 代10名受害人索償5480萬港元

泰國消費者委員會代表10名詐騙受害人向法院提出民事訴訟，控告Facebook母公司Meta等未盡監管責任，使詐騙集團可透過其平台進行網絡詐騙。(資料圖片)

《曼谷郵報》報道，泰國消委會法律代表南娜帕頌受訪表示，上述科技企業及金融機構都應為其監管失職負責。泰國消委會代表10名詐騙受害人向上述公司索償2.3億泰銖，而此次法律訴訟是針對母公司，而非其在泰國的分公司，因為分公司僅承擔輔助性職責。

泰國消費者委員會代表10名詐騙受害人，周一(8日)向法院提出民事訴訟，控告LINE、Meta、蘋果公司等跨國科技公司及多間金融機構未盡監管責任，使詐騙集團可透過其平台進行網絡詐騙，因此索償2.3億泰銖(約5,480萬港元)。

泰國公共電視台(Thai PBS)引述訴狀指出，詐騙集團鎖定有意學習股票投資、希望能增加額外收入的民眾，透過Facebook刊登失實廣告，盜用網紅的姓名和照片，以股票教學課程作為活動吸引民眾上當。受害人其後被加入一個逾328人的LINE群組，並在群組內提供真實股票交易活動以建立可信度，營造專業投資社群的假象。

南娜帕頌說：「若非Facebook上出現詐騙廣告、LINE提供通訊管道、詐騙應用程式透過蘋果平台上架而流通，同時各商業銀行成為資金轉移服務，詐騙集團無法得逞。」

待時機成熟後，詐騙集團會進一步誘導受害人透過App Store或Google Play下載應用程式，引導受害人向合法券商開戶投資。待取得受害人信任後，詐騙集團開始詐騙行動，受害人的投資款項會被轉移到詐騙集團掌控的銀行帳戶。

泰國近年網絡詐騙案猖獗，消委會希望透過控告跨國科技平台及金融機構的行動來保障民眾利益，而這宗訴訟能否獲得法院支持，受到外界密切關注。泰國民事法庭預計8月3日將召集相關當事人舉行會議。