日本環球影城揭中國假導賞團橫行　東京迪士尼索價平官方一半

日本環球影城在4月初發出一個奇怪的公告，指在社交平台上發現有假冒樂團官方的導賞團的私人旅行團，環球影城表明這些導賞團與樂園無關，並呼籲旅客不要光顧。日本媒體在調查後，發現原來這些假冒的導賞團，來自中國內地的社交平台，以比官方少一半的價錢提供實際上是私人的導遊活動，同時揭發有關假導賞團並不只在環球影城，在東京迪士尼的都有，而且比官方的便宜一半。 環球影城在4月30日於社交平台上透露有關假冒導賞團事件「我們已確認在社交平台，以及其他平台出現虛假導賞團的廣告，參加者只需支付一定費用就可以參加。這止導賞團與我們公司沒有任何關聯。這是被禁止的商業行為，請謹慎選擇，以阮造成不必要麻煩。」日本媒體就發現，在中國社交平台「小紅書」上，充斥着這種冒充官方導賞團的活動，而且不限於環球影城，就連東京迪士尼都有。

價格較官方便宜 根據東京迪士尼官方的VIP導賞團，連同住宿，索價44萬至66萬日圓（約21,497.至32,245港元）。然而在小紅書上有着「東京迪士尼8小時平替」、「Vacation PACKAGES東京士尼」以及東京迪士尼根本沒有的「東京迪士尼全家桶套餐」等的假冒導賞團，留言還有不少人詢問價錢。而帖文也盜用了迪士尼的人物、照片甚至官方標誌，令人以為是正規的業務，但實際上都是由中國的企業經營，與東京迪士尼沒有關係。記者從這些帖文，發現聯絡的都是中國的旅行社，於是就接觸對方了解。

記者聯絡一間在內蒙古的旅行社，他們推出「東京迪士尼VIP 8小時」的旅行團，旅行社表示2名成人加1名兒童，只需12,388元人民幣（約14,325港元），還包含酒店接送、樂園門票、經驗豐富的私人導遊、優先入園、觀看巡遊表演以及在餐廳享用S級座位和餐點。價格遠低於官方導賞團，而且官方不提供的酒店接送。

至於另一間在深圳的旅行社，同樣提供所謂的VIP導遊，還有度假套餐，帛「可以享受官方酒店2日1夜的住宿，一日遊覽迪士尼樂園，另一天遊覽迪士尼海洋。2名成人和1名兒童的價格為16,500至29,000元人民幣（約19,080至33,535港元），而中文導遊額外每日加1,900人民幣。比官方VIP價格的44萬日圓便宜一半。在這些假冒的導賞團中還表示可以避開人多的時段，在一日內體驗十多個景點。比漫無目的地閒逛，多享受5個多小時的樂趣。並還提供中文的兒童照護及緊急援助服務。特別是當中的兒童照顧服務，這些服務都是官方欠缺。

使用中國平台日方難掌握 報道指，這些假導賞團本身已違反日本多項法律，包括《道路交通法》、《旅行社法》和《商標法》等，但並不易被起訴。因為導遊以中文交流，外人很難確認他們與家庭或團體不同，而且在社交平台上的影片，也難以在當中區分出導遊，即使被發出警告，也可以用家人或朋友作掩飾。而有關的導賞團更是需要透過中國的支付平台進行交易，因此這相當於是海外生意，日本方面難以掌握情況。而樂園回應傳媒時表示：「我們並不了解實際情況。我們嚴禁任何外部供應商在園區內進行商業活動，一旦發現，我們的工作人員會立即發出警告。」