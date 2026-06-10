日本「三大名泉」有馬溫泉區大火 有馬稻荷神社3幢建築焚毀 八旬宮司夫婦頭部燒傷(有片)

日本兵庫縣知名的有馬溫泉區周二(9日)晚發生大火，傳媒報道，有民眾目擊火勢從半山開始迅速延燒，現場大片山坡火光熊熊。據報，山上的有馬稻荷神社3幢建築物嚴重焚毀，包括宮司(神社負責人)住處、倉庫和辦公室等，年過八十的宮司夫婦頭部和臉部等燒傷，須送院治療。因擔心火勢蔓延，有溫泉旅館連夜疏散客人。

富士新聞網、NHK、TBS等媒體報道，警方及消防表示，位於兵庫縣神戶市北區有馬町的有馬溫泉區，於周二晚9時40分左右接獲民眾報案指，山上發生大火，火勢從半山腰開始延燒。起火點位於有馬稻荷神社內的宮司住處、社務所和倉庫，有民眾稱擔心大火會波及其住宅。