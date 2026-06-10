日本「三大名泉」有馬溫泉區大火 有馬稻荷神社3幢建築焚毀 八旬宮司夫婦頭部燒傷(有片)

日本兵庫縣知名的有馬溫泉區周二(9日)晚發生大火，傳媒報道，有民眾目擊火勢從半山開始迅速延燒，現場大片山坡火光熊熊。據報，山上的有馬稻荷神社3幢建築物嚴重焚毀，包括宮司(神社負責人)住處、倉庫和辦公室等，年過八十的宮司夫婦頭部和臉部等燒傷，須送院治療。因擔心火勢蔓延，有溫泉旅館連夜疏散客人。
富士新聞網、NHK、TBS等媒體報道，警方及消防表示，位於兵庫縣神戶市北區有馬町的有馬溫泉區，於周二晚9時40分左右接獲民眾報案指，山上發生大火，火勢從半山腰開始延燒。起火點位於有馬稻荷神社內的宮司住處、社務所和倉庫，有民眾稱擔心大火會波及其住宅。
有馬稻荷神社200級梯階 致灌救困難
消防接獲通報後立即出動21輛消防車前往現場，但有馬稻荷神社有200級梯階，讓消防灌救困難，需花4個半小時才撲滅火勢。
84歲的神社宮司及83歲妻子頭部、臉部及身體部分燒傷，須送院治療，所幸傷勢不嚴重，沒有性命危險。警方及消防正調查起火原因，宮司對警方表示，他當時留在住處，火勢開始燃燒。
溫泉旅館疏散客人
《讀賣新聞》報道，火災現場位於神戶電鐵有馬溫泉站東南面約800米處，附近有多家溫泉旅館。一名30多歲女子受訪稱，「我當時聽到警笛聲，很好奇發生甚麼事，一看才發現神社附近竟出現通紅的火柱」。一名17歲青年對NHK說：「火焰和濃煙升到50米高空。周圍都是森林，我很擔心火勢會蔓延，引發大型山火。」另有傳媒報道，一間溫泉旅館負責人憶述，當時得知火勢有可能蔓延，便通過廣播通知所有客人到大堂集合，隨後有秩序地疏散客人。
日本古代女作家列三大名泉
據悉，日本平安時代女作家清少納言在其著作《枕草子》將有馬、榊原、玉造並列三大名泉。有馬溫泉區位於六甲山地北側紅葉谷麓的山峽，區內街道狹小，大型溫泉旅館主要位於四周靠近山麓的地方。
有馬温泉で火災発生— 有馬のちょい住人 (@KataokaShi0123) June 9, 2026
早く鎮火して#有馬温泉#火災 pic.twitter.com/ZGD1uAPWux