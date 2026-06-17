俄烏戰爭｜俄軍工設施疑遭烏導彈擊中　距前線逾千公里

報道指出，遭攻擊的目標疑似為位於切博克薩雷的VNIIR-Progress軍工企業，該公司長期為俄軍生產導航與電子設備，其中包括「Kometa」天線系統，廣泛應用於導引飛彈、無人機及電子作戰設備。烏克蘭方面先前曾宣稱，該設施是俄羅斯軍事工業體系的重要組成部分。

俄羅斯楚瓦什共和國首府切博克薩雷（Cheboksary）傳出重大爆炸與火災事故。根據多家媒體及網絡流傳影片顯示，當地一處與國防工業有關的設施遭到飛彈（導彈）攻擊後陷入火海，現場濃煙直竄天際，爆炸聲響徹周邊地區，引發外界高度關注。

國產「火鶴」長程飛彈

根據烏克蘭總統澤連斯基( Volodymyr Zelenskyy) 先前公開說法，烏軍曾動用國產「Flamingo（火鶴）」長程巡弋飛彈，對距離烏克蘭超過1,500公里的俄羅斯軍工目標發動打擊，其中便包括切博克薩雷的軍事工業設施。相關影片顯示，攻擊後現場出現巨大爆炸並持續燃燒。

切博克薩雷位於俄羅斯伏爾加河流域，是楚瓦什共和國首府，距離烏克蘭邊境約1,000公里以上，過去被視為相對遠離前線的後方工業區。然而，隨著烏克蘭長程打擊能力提升，包括切博克薩雷在內的俄國內陸城市近來頻頻成為攻擊目標。