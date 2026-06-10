歐洲5月熱浪提前來襲 專家：高溫漸成新常態 厄爾尼諾恐致明年全球氣溫創新高

歐盟氣候監測機構周三(10日)發表報告指出，全球正經歷有紀錄以來第二炎熱的5月，歐洲也遭遇異常提早來襲的熱浪。隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為歐洲的新常態。
今年5月，英國、法國、愛爾蘭及葡萄牙均打破當月高溫紀錄。來自北非的暖空氣形成「熱蓋」(heat dome，又稱熱穹)，導致西歐各地氣溫遠高於5月正常水平。
哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)在5月報告中指出，「本月氣候特徵是從遠低於平均值的涼爽天氣，迅速變為西歐有紀錄以來同期最強烈的熱浪之一」。
歐洲中期天氣預報中心氣候策略主管Samantha Burgess表示：「這波異常提早且強烈的熱浪顯示，極端氣候正迅速從例外情況，變為新常態。」哥白尼氣候變化服務指出，歐洲許多地區的體感溫度高達攝氏35至40度。
報告提出警告，「這樣快速的氣溫轉變可能加劇對身體的影響，讓人幾乎沒時間適應高溫。同時，在生長季節中的農作物和生態系統也難以及時調適」。哥白尼氣候變化服務的數據顯示，今年5月全球平均地表氣溫達到15.81度，僅次於2024年5月，是有紀錄以來第二高。
此外，全球平均海面溫度同樣創下歷史第二高紀錄，僅低於2024年5月。專家指出，目前氣候條件正逐漸朝向具有增溫效應的厄爾尼諾現象發展。科學家預測，即將來臨的厄爾尼諾現象可能成為歷來最強之一，並可能導致2027年全球氣溫創下歷史新高。
世界氣象組織上周表示，今年6月至8月期間形成厄爾尼諾現象的機率高達80%，這將提高全球各地發生極端天氣事件的風險。上一輪厄爾尼諾現象曾推動全球氣溫上升，使2023年成為有紀錄以來第二炎熱的年份，2024年則刷新全球最熱年份紀錄。