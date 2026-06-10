歐洲5月熱浪提前來襲 專家：高溫漸成新常態 厄爾尼諾恐致明年全球氣溫創新高

歐盟氣候監測機構周三(10日)發表報告指出，全球正經歷有紀錄以來第二炎熱的5月，歐洲也遭遇異常提早來襲的熱浪。隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為歐洲的新常態。

今年5月，英國、法國、愛爾蘭及葡萄牙均打破當月高溫紀錄。來自北非的暖空氣形成「熱蓋」(heat dome，又稱熱穹)，導致西歐各地氣溫遠高於5月正常水平。

哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)在5月報告中指出，「本月氣候特徵是從遠低於平均值的涼爽天氣，迅速變為西歐有紀錄以來同期最強烈的熱浪之一」。