蓋茨將赴美國國會作證 坦言「愚蠢地」與愛潑斯坦往來 料披露兩人關係

蓋茨將赴美國國會作證，料談他與愛潑斯坦的關係。(資料圖片)

微軟共同創辦人蓋茨預計10日將赴美國國會作證，接受議員們詢問，內容料涉及他與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦之間的關係。蓋茨早前坦言，後悔曾與愛潑斯坦有往來。

愛潑斯坦生前利用財富和社交手腕來建立龐大人脈網絡，接觸政商名流，這些關係多年來一直受到外界關注。這次蓋茨將接受眾議院監督委員會逐字記錄式訪談，說明他與愛潑斯坦之間的關係。愛潑斯坦2019年因涉嫌從事未成年人士性販賣遭羈押，候審期間於紐約監獄牢房自縊身亡。

除了蓋茨，美國前總統克林頓夫婦和美國商務部長盧特尼克等多位名人也曾為此接受眾議院監督委員會詢問。蓋茨發言人表示，蓋茨樂於配合委員會調查，強調蓋茨「從未目睹或參與愛潑斯坦任何非法行為」。