蓋茨將赴美國國會作證 自責「愚蠢地」與愛潑斯坦往來 料披露兩人關係

微軟共同創辦人蓋茨預計10日將赴美國國會作證，接受議員們詢問，內容料涉及他與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦之間的關係。蓋茨早前坦言，後悔曾與愛潑斯坦有往來。
愛潑斯坦生前利用財富和社交手腕來建立龐大人脈網絡，接觸政商名流，這些關係多年來一直受到外界關注。這次蓋茨將接受眾議院監督委員會逐字記錄式訪談，說明他與愛潑斯坦之間的關係。愛潑斯坦2019年因涉嫌從事未成年人士性販賣遭羈押，候審期間於紐約監獄牢房自縊身亡。
除了蓋茨，美國前總統克林頓夫婦和美國商務部長盧特尼克等多位名人也曾為此接受眾議院監督委員會詢問。蓋茨發言人表示，蓋茨樂於配合委員會調查，強調蓋茨「從未目睹或參與愛潑斯坦任何非法行為」。
蓋茨後悔 稱「愚蠢地」花時間與愛潑斯坦相處
有關愛潑斯坦的調查文件中，有一封2013年的電郵草稿，內容顯示愛潑斯坦似乎暗示曾協助蓋茨處理婚外情風波，包括協助他在染上性病後尋求抗生素治療等。蓋茨說這封電郵是「假的」，並否認指控。他今年2月接受澳洲電視台訪問時表示，自己「愚蠢地」花時間與愛潑斯坦相處，並強調他與愛潑斯坦的關係與對方的犯罪行為無關。
蓋茨說：「我後悔曾與他(愛潑斯坦)有往來，為此道歉……我確實只參加過晚餐聚會。我從未去過他的小島，也從沒見過任何女性。」他指出，僅憑愛潑斯坦相關文件中出現他的名字，不能作為犯罪證據。
蓋茨自爆與兩名俄羅斯女子有性關係
《華爾街日報》早前報道，蓋茨向其基金會員工自爆他確實曾與兩名俄羅斯女子有性關係，但否認與愛潑斯坦的受害者有接觸。蓋茨說，自己與愛潑斯坦的往來始於2011年，當時距離愛潑斯坦承認勸誘未成年少女賣淫已過3年。
報道指出，蓋茨據稱也承認，當時的妻子梅琳達曾對他與愛潑斯坦的關係表達疑慮，但蓋茨仍持續與愛潑斯坦往來至少一年。
民主黨國會議員表示，將詢問蓋茨對愛潑斯坦犯罪行為的了解程度，以及兩人關係的全貌。
美媒報道，蓋茨已聘請前司法部律師John Moran作為法律顧問，並接受前眾議院監督委員會資深調查員Jake Greenberg協助準備回答議員的提問。