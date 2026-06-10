伊朗局勢｜不滿談判拖太耐 特朗普：伊朗將付代價

美軍一架阿帕奇攻擊直升機日前在霍爾木茲海峽附近墜毀，美方稱是遭伊朗擊落，總統特朗普下令就此作出回應，令美伊周二再度「交火」。在巴林等地的美軍基地受襲後，特朗普周三(10日)在社交網貼文批評伊朗只講但無行動，停戰協議談判拖延了太長時間，「現在他們將要付上代價」。霍士新聞周三引述特朗普的電話訪問稱，他「接近」下令對伊朗的發電廠和橋樑發動新的打擊。
伊朗外交部發言人巴加埃周三在談及伊美會談相關問題時表示，周二衝突後，伊方需要重新評估局勢。巴加埃說，美國持續違反停火，破壞了外交進程。
伊朗局勢｜美伊互襲軍事設施
特朗普下令回應直升機被擊落事件後，美國中央司令部宣布於美東周二下午5時起對伊朗實施「自衛性打擊」，並稱此次行動是對伊朗「無端攻擊行徑的適度回應」。美軍方發文後不久，伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗霍爾木茲甘省東部地區，包括錫里克和米納卜等地傳出爆炸聲。美國中央司令部周三在社交網發文稱，行動已完成，他們以精準武器及出動戰機攻擊了霍爾木茲海峽附近的伊朗防空系統、地面控制站和偵察雷達站。
至於伊朗的還擊，伊朗革命衛隊指對駐巴林的美軍第五艦隊設施發動無人機攻擊，警告說如果美軍再次侵犯伊朗，伊朗將對中東地區預定目標進行「更猛烈、更廣泛」的打擊。革命衛隊又指，美軍的空襲導致錫里克地區一座電訊塔受損，兩處水庫被摧毀。約旦武裝部隊則稱，攔截並擊落了5枚從伊朗射向阿茲拉克的導彈。
伊外長：若想安全 撤出我們這個地區
美國霍士新聞引述一名美國高級官員稱，美軍周二打擊了伊朗境內20個目標；雖然美國中央司令部宣布美軍的打擊行動已經結束，但局勢仍「處於動態變化中」，如果伊朗進行報復，美軍已做好應對準備。伊朗外交部長阿拉格齊周三在社交網發文稱，伊朗武裝力量絕不會對任何攻擊或威脅置之不理，並警告美國「若想安全，就撤出我們這個地區」。