伊朗局勢｜不滿談判拖太耐 特朗普：伊朗將付代價

美軍一架阿帕奇攻擊直升機日前在霍爾木茲海峽附近墜毀，美方稱是遭伊朗擊落，總統特朗普下令就此作出回應，令美伊周二再度「交火」。在巴林等地的美軍基地受襲後，特朗普周三(10日)在社交網貼文批評伊朗只講但無行動，停戰協議談判拖延了太長時間，「現在他們將要付上代價」。霍士新聞周三引述特朗普的電話訪問稱，他「接近」下令對伊朗的發電廠和橋樑發動新的打擊。

伊朗外交部發言人巴加埃周三在談及伊美會談相關問題時表示，周二衝突後，伊方需要重新評估局勢。巴加埃說，美國持續違反停火，破壞了外交進程。