植物學家夫婦遭迫供交密碼 虐殺棄鱷魚潭 涉IS背景3人罪成

英國植物學家桑德斯(Rod Saunders)及妻子雷切爾(Rachel Saunders)於2018年在南非失蹤，案件經8年審理後，南非法院裁定3名涉及伊斯蘭國(IS)背景的被告謀殺罪成。控方指出，3人殺害夫婦後，將屍體棄置於滿布鱷魚的河流，再盜用其銀行戶口及信用卡消費約3.7萬鎊(約38.8萬港元)。
南非高等法院裁定，44歲被告德爾維奇奧(Sayefudeen Del Vecchio)、34歲妻子帕特爾(Bibi Patel)以及40歲男子馬薩布(Idriss Masoeb)罪成，包括兩項謀殺、綁架、搶劫及盜竊罪。
遊走南非收集罕有植物 出事前剛接受BBC訪問
案發時74歲的羅德與63歲的雷切爾為知名植物學家，同時經營位於開普敦的種子公司Silverhill Seeds。兩人經常走遍南非收集罕有植物品種及研究當地植物生態。夫婦是在山區尋找珍稀花種期間失蹤。
夫婦當時由開普敦出發，已行駛約900英里，並曾與BBC紀錄片團隊在德拉肯斯堡山脈(Drakensberg Mountains)拍攝，之後前往恩戈耶森林國家公園(Ngoye Forest National Park)。
控方指，德爾維奇奧鎖定兩人作為目標，趁夫婦在偏遠森林露營時下手。法醫驗屍顯示，雷切爾頭後部遭多次砍傷，身中刀傷並遭受嚴重鈍器襲擊；羅德則因頭部受重創死亡。
被迫交出銀行資料後遭殺害
案情指，夫婦被脅迫交出銀行資料後被殺害，之後屍體被放入睡袋，再搬上遭偷走的豐田Land Cruiser。3名被告其後駕車前往圖蓋拉河大橋(Tugela River Bridge)，將屍體棄入鱷魚出沒河流，企圖毀滅證據。遺體最終被尋回時，因腐爛及遭動物啃食，調查人員需透過DNA及牙科紀錄確認身份。
警方之後追查到疑犯曾使用雷切爾信用卡及銀行戶口瘋狂消費，更購買比特幣及轉移資金。銀行職員發現異常後通報當局，警方最終鎖定疑犯住所，入屋搜查檢獲受害人手機、珠寶、手提電腦、露營裝備及一輛失車，並在豐田Land Cruiser內發現死者血跡。
3名被告原本已被列入恐怖分子監察名單，但檢方未有提出與恐怖主義相關控罪。案件將於6月19日判刑，根據南非法律，3人或面臨終身監禁。