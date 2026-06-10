植物學家夫婦遭迫供交密碼 虐殺棄鱷魚潭 涉IS背景3人罪成

英國植物學家桑德斯(Rod Saunders)及妻子雷切爾(Rachel Saunders)於2018年在南非失蹤，案件經8年審理後，南非法院裁定3名涉及伊斯蘭國(IS)背景的被告謀殺罪成。控方指出，3人殺害夫婦後，將屍體棄置於滿布鱷魚的河流，再盜用其銀行戶口及信用卡消費約3.7萬鎊(約38.8萬港元)。

南非高等法院裁定，44歲被告德爾維奇奧(Sayefudeen Del Vecchio)、34歲妻子帕特爾(Bibi Patel)以及40歲男子馬薩布(Idriss Masoeb)罪成，包括兩項謀殺、綁架、搶劫及盜竊罪。

遊走南非收集罕有植物 出事前剛接受BBC訪問

案發時74歲的羅德與63歲的雷切爾為知名植物學家，同時經營位於開普敦的種子公司Silverhill Seeds。兩人經常走遍南非收集罕有植物品種及研究當地植物生態。夫婦是在山區尋找珍稀花種期間失蹤。