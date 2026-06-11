世界盃今掀戰幔 墨西哥率先揭幕 夏蘭特代言王老吉 網民熱議

四年一度的世界盃將於當地時間今日(本港時間周五凌晨)在墨西哥率先揭幕，並由墨西哥迎戰南非。今屆賽事由墨西哥、加拿大及美國合辦，各有一場開幕禮；而今屆球隊增加到48支，令賽制有所改變。不少品牌趁世界盃熱潮找球星代言宣傳，當中包括內地涼茶品牌王老吉，日前宣布由挪威國腳、曼城中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland、哈蘭德)出任全球代言人，官方洗腦式廣告歌在網上瘋傳，令內地網民熱議。

夏蘭特日前在社交媒體上，用普通話向球迷問好並宣布「我是王老吉全球代言人」之後，更親口講出品牌口號「怕上火，喝王老吉」。王老吉亦在微博表示，與「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的魔人」合作。

官方廣告歌把夏蘭特球迷應援歌曲《Haaland Song》，改成「哈……哈蘭德……天熱就哈王老吉！燒烤就哈王老吉！看球就哈王老吉！哈哈哈哈不夠，根本哈不夠！」由於歌曲十分洗腦，加上夏蘭特在片中的「精彩」演出，包括其趣怪表情兼噴火，令廣告歌瞬即在網上瘋傳，有網民大呼難以置信，「我以為是網友惡搞的」。這首應援歌是改編自德國樂隊Dschinghis Khan於1979年發行的歌曲 《Moskau》，本港歌手林子祥亦曾改編為1980年莫斯科奧運歌《世運在莫斯科》。