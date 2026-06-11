俄羅斯湖區驚現「聖經級」末日景象　遊客嚇至避走車廂(有片)

綜合報道，這批遊客於7日發布影片，指原本計畫在湖邊欣賞自然風景，詎料遭遇大量蚊蟲突然掩至，密度之高，猶如蝗災，令他們原定的戶外活動完全無法進行。為了躲避蚊群叮咬，眾人只能躲在車內等待情況改善，惟蚊蟲久久未見消退，最終只好放棄遊湖計畫離開。

昆蟲學者呼籲民眾加強防護

影片曝光後引發網民熱議，不少網民形容「從未見過如此誇張的蚊群」，也有人直呼畫面「像蝗蟲災難」。昆蟲學者指出，當地蚊蟲異常活躍情況預料可能持續至下周，呼籲民眾加強防護。當局建議居民與旅客使用防蚊液，並穿著長袖衣物以降低叮咬風險。不過，有研究指出，部分防蚊成分如待乙妥(DEET)在特定情況下，可能反而影響驅蚊效果。事實上，俄羅斯過去亦曾發生大規模蚊災，2021年堪察加半島曾出現蚊群如龍捲風般盤旋的罕見景象，有專家提醒，蚊群不僅造成不適，也可能帶來公共衞生隱憂，例如俄羅斯部分地區曾出現犬心絲蟲症等蚊媒傳染病，感染後可能需接受手術治療。