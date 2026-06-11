春日部60歲女狂追150米制服14歲女賊　網民幽默：是野原美冴 (有片)

日本埼玉縣春日部市一名60多歲婦人，日前深夜在街道上，突然遭一名14歲國中女生搶走銀包，婦人狂奔150米，竟然成功將該名女生壓制在地。對此，居住日本東京的台灣創作家「小原惠文」不禁大讚：「60歲可以跑贏14歲，這則新聞對中年婦女來說實在是太勵志了！」

綜合報道，事發於上周六(6日) 晚上約10點30分，60多歲女事主在埼玉縣春日部市一條街道的回家路上，突然一名國中女生從後方用力扯著她拿著的手袋，並向其的臉部噴灑不明噴霧，兩人不斷在街上拉扯，其間女事主的銀包掉了出來，國中女生立即拾起便逃跑。事主強忍雙眼及臉部不適，狂追國中女生150米後，將對方制伏在地，直至交給趕到現場的警員，守住了銀包裡的4萬日圓(約1,950港元)。事主因臉部受傷，預計需要一星期的時間才能慢慢痊癒。犯案的國中女生被捕後，向警方坦承：「沒錯，因為我沒錢，所以想要錢包」。