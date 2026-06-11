泰國曼谷四面佛爆炸案　兩維吾爾人被判死刑

案件發生在2015年8月17日，在曼谷著名景點四面佛及生爆炸，導致20人死亡逾120人受傷。警察在案發後的2個星期，將穆罕默德（Bilal Mohammed）及米雷利（Yusufu Mieraili）拘捕，其中穆罕默德在曼谷市郊一處房屋被發現，現場還有可用作製作炸彈的化學物品，並搜到他擁有一本偽造的土耳其護照。而米雷利就在柬埔寨被捕，並移送到泰國警方。案件在經過10年的拘禁，才對2名維吾人作出判決。

泰國警察最初指二人並非放置炸彈的兇徒，不過及後指控穆罕默德放置炸彈，不過他的外型與現場閉路碗視影像不符。而警察亦曾通緝另外13人，部份已離開泰國。泰國方面認為，因為泰國軍政府將109名維吾爾人遣返中國，而遭到報復。國際法學家委員會就認為有關的審訊問題多多，認為應將二人釋放：「對穆罕默德和米雷利的調查、起訴和審判充滿侵犯人權的行為，並暴露泰國刑事司法系統的一些系統性缺陷。不過泰國法院認為有足夠的證據證明二人有罪，特別是警方提交的電話記錄，在爆炸發生時，二人都在案發現場附近，並且互相聯繫。而二人將會提出上訴。