「日本三景」天橋立驚見黑熊 海中暢泳穿越景區終被捕獲(有片)

日本三景之一的京都府著名景點「天橋立」周三(10日)下午驚見黑熊出沒，傳媒報道，一隻成年黑熊闖入天橋立景區，不僅沿著沙洲行走，還一度游過海面，上岸進入附近住宅區，引發當局及居民高度關注。經過數小時追蹤監視，搜捕人員晚上對黑熊發射麻醉槍，將牠捕獲。所幸，黑熊未有危及民眾安全。

事發於京都府宮津市的天橋立景區。NHK、京都新聞報道，京都府警方表示，周三下午4時30分左右，有民眾在天橋立北面目擊一隻熊在活動，隨即報警。當局接報後立即封閉天橋立區內約2.6公里長路段，禁止民眾進入。