「日本三景」天橋立驚見黑熊 海中暢泳穿越景區終被捕獲(有片)

日本三景之一的京都府著名景點「天橋立」周三(10日)下午驚見黑熊出沒，傳媒報道，一隻成年黑熊闖入天橋立景區，不僅沿著沙洲行走，還一度游過海面，上岸進入附近住宅區，引發當局及居民高度關注。經過數小時追蹤監視，搜捕人員晚上對黑熊發射麻醉槍，將牠捕獲。所幸，黑熊未有危及民眾安全。
事發於京都府宮津市的天橋立景區。NHK、京都新聞報道，京都府警方表示，周三下午4時30分左右，有民眾在天橋立北面目擊一隻熊在活動，隨即報警。當局接報後立即封閉天橋立區內約2.6公里長路段，禁止民眾進入。
黑熊闖入住宅區
據報，這隻黑熊沿著天橋立向南行走約300米後，跳入海中游泳，隨後進入宮津市江尻地區的住宅區，並藏身一處森林。警方及京都府職員持續在現場監視熊隻動向，附近居民也提高警覺。
京都市府確認黑熊性別和品種
警方指出，晚上10時許，受京都府委託的獵人向黑熊發射2發麻醉彈。等待約40分鐘後，黑熊因藥效發作而倒地，終被獵人捕獲。事件中無人受傷。京都府其後確認，捕獲的是一隻成年雄性月輪熊，體長約1.3米、體重97公斤。
日本三景 遊客慕名紛至
天橋立是日本最具代表性的風景名勝之一，細長沙洲上生長著數千棵松樹，蔚為奇觀，與宮城縣的「松島」、廣島縣的「宮島」並列為「日本三景」，每年吸引大批國內外遊客慕名而來。京都府表示，因應熊出沒而實施的道路封閉和管制措施，於周四上午9時解除。