極之珍稀！澳洲西面印度洋海底發現全球最大鯨魚墳場 葬530萬年鯨魚化石(有片)

海洋科學家在澳洲西面的印度洋水域，發現一處已知全球最大、集合鯨魚遺體和遺骸化石的「鯨魚墳場」(whale graveyard)。這裡不但有仍在腐化中的鯨魚遺體，還有從未被發現的已滅絕鯨魚品種化石，甚至有估計530萬年歷史的鯨魚遺骸化石，極之珍稀。 澳洲廣播公司(ABC)周四(11日)報道，「鯨魚墳場」位於鄰近澳洲的印度洋狄曼提納海溝(Diamantina Zone)海床。海溝全長約1,200公里，是迄今被發現位於海底最深處的「鯨魚墳場」，也是累積鯨魚遺體或遺骸數量最多的區域。 鯨魚墳場由中國考察船「探索一號」發現

這「鯨魚墳場」2023年3月由中國科學院深海科學與工程研究所(IDSSE)考察船「探索一號」發現。科學家首先發現5條鯨魚死後遺體慢慢沉入深海，即是「鯨落」(whale fall)正在發生的過程，隨後再在海底深處發現一批鯨豚化石(cetacean fossils)。 科學家33次潛水 繪製鯨魚化石和鯨落分布圖 IDSSE副所長、海洋生物學家彭曉彤表示，考察人員利用「奮鬥者號」(Fendouzhe)載人潛水器潛入4,200至7,002米深海，在多德雷赫特深淵(Dordrecht Deep)發現首批化石。考察人員利用 「奮鬥者號」進行了33次潛水，繪製化石和「鯨落」分布圖，共發現476塊鯨豚化石。

這次發現的化石當中有一塊是屬於未知品種的頭骨碎片，研究員命名為「狄曼提納翼鯨」(Pterocetus diamantinae)。參與研究的意大利比薩大學古生物學家比亞努奇(Giovanni Bianucci)表示，將它對照其他品種的化石後發現，它在解剖結構上與其他品種有頗大差異。他說：「這項發現增進了我們對喙鯨(beaked whale)演化史的了解，並有助釐清這個高度特殊的群體是如何演化。」

鯨魚墳場是如何形成？ 這座「鯨魚墳場」是如何形成？科學家有多種假設。參與研究的彭曉彤認為，可能是和狄曼提納海溝是多種鯨魚的棲息地或遷徙通道有關。還有其他因素，包括此處的深海地形特性和鯨魚的行為等。 彭曉彤解釋：「當喙鯨潛入3,000米以下的深處時，可能會達到其生理極限，增加因體力衰竭或減壓症」(decompression sickness)而死亡的風險。」另外，狄曼提納海溝的V形地貌，也可能將鯨魚屍體引導至當地海底。