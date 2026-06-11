日媒：研發20年柑橘「紅公主」疑現中國網購平台　繼麝香葡萄日本高級生果再外流

日本政府因為高級生果「晴王麝香葡萄」(Shine Muscat)幼苗流入南韓和中國種植生產，而於2020年修正《種苗法》限制幼苗和種子等被攜帶出境。但日本傳媒發現愛媛縣耗時20年研發、於2025年春季正式上市的高級柑橘「紅公主」(品種名：愛媛果試第48號)在中國網購平台出現。外界質疑《種苗法》不能杜絕農民和研究員辛苦研究的生果品種外流。

《每日新聞》周四(11日)最先報道「紅公主」幼苗疑外流事件，其後日本放送協會(NHK)也有報道。NHK稱，日本農林水產省表示，去年一項調查證實在中國主要網購平台，有與「愛媛果試第48號」名稱相似的幼苗正在銷售。 該款柑橘是愛媛縣柑橘研究所將該縣特產高級柑橘「紅瑪當娜」(愛媛果試第28號)與「甘平」柑橘雜交而開發的品種。NHK指，截至11日，該網站仍在出售一些名為「愛媛48號」和「公主」等名字的樹苗。在愛媛縣，幼苗移出縣外是被禁止的，並且不接受外國人士參觀研究所和其他設施。目前並不清楚有關網站銷售的產品是否為正品，但農林水產省已確認，該網站正在銷售名稱與日本培育的約50種柑橘類水果、草莓和其他植物相似的種子和幼苗。