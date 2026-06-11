赴國會閉門作證 蓋茨：遭愛潑斯坦藉婚外情要脅 堅稱「從沒傷害任何人」

微軟共同創辦人蓋茨周三(10日)就已故「富豪淫媒」愛潑斯坦案向美國國會閉門作證，稱「從未目睹，也沒有察覺」愛潑斯坦的犯罪行為，自己也「從沒傷害過任何人」，又說跟對方往來是「嚴重判斷錯誤」。蓋茨說，本已跟愛潑斯坦「斬纜」，但對方以知悉他的婚外情作威脅，要他恢復往來。 路透社等媒體報道，蓋茨向眾議院監督委員會作證。他在聽證會開始時發布的講稿中表示，「希望我的證詞對委員會的重要工作有幫助，為受害人伸張正義」，並說自己從一開始就不該與愛潑斯坦見面，與對方的關係是「嚴重的判斷錯誤」。蓋茨說，他現在才明白愛潑斯坦當時是試圖與聲譽良好且權勢顯赫的人建立關係，來為自己塑造「合法的形象」，轉移公眾視線，「如果我與愛潑斯坦相處的時間為他帶來任何可信度，我深感抱歉」。

蓋茨認識愛潑斯坦時 愛潑斯坦已犯罪 蓋茨並強調，「我從未目睹，也沒有察覺任何跡象，顯示愛潑斯坦正在持續犯罪」，「我從沒去過他的私人島、他的牧場或他在佛羅里達的寓所。我從未傷害過任何人」。 蓋茨表示，他2011年透過在專業和慈善工作中信任的人介紹，才認識愛潑斯坦，之所以跟愛潑斯坦接觸，是因為他聲稱能為全球公共衛生計劃籌集到數十億美元，「我記得當時知道愛潑斯坦曾面臨法律問題，但沒有完全理解他犯下罪行的程度……我接受了引薦，卻沒有做應該做的審查」。2008年，愛潑斯坦已因教唆未成年人士賣淫被定罪。

愛潑斯坦藉蓋茨婚外情作威脅 蓋茨說，他從2011到14年間與愛潑斯坦就慈善捐贈進行愈來愈廣泛的討論和會議，但雙方沒有建立捐款機制，也沒有籌集到任何資金，兩人的往來於14年12月終止。 司法部早前公開愛潑斯坦案的文件中，包括一封2013年電郵草稿，當中愛潑斯坦似乎暗示他曾協助蓋茨處理婚外情造成的後果，包括在感染性病後尋求抗生素治療。蓋茨早前稱這電郵「是偽造」，並否認指控。他今次作證時承認愛潑斯坦確實掌握他私生活一些敏感資訊，包括婚外情，並指責愛潑斯坦試圖利用他婚外情的私隱，「加上許多他編造的謊言」來施壓，要脅他恢復往來，但他不感興趣，也沒有回應。蓋茨說，「他沒有得逞，但這已顯示他企圖利用與我的互動來實現其意圖的手段」。

民主黨議員：蓋茨作供態度合作 司法部公開的文件中有數百處提及蓋茨，包括大量電郵詳細記錄、兩人會面、進餐等，也有蓋茨跟部分女子的合照，眾議院監督委員會主席科默因此傳召蓋茨作證。科默稱，沒有人指控蓋茨有不當行為。民主黨議員形容蓋茨態度合作，供詞還涉及其他知名人士。蓋茨抵達國會約7小時後，在多名保安護送下離開。