伊朗局勢｜預告猛力攻擊 特朗普:想奪伊朗哈爾克島

美伊連續第二天互相攻擊之際，美國總統特朗普在美國時間周四(11日)早上於社交網發文預告將猛力攻擊伊朗，包括攻擊其海軍、空軍和雷達等防衛力量，以及攻擊能力，並稱「今晚將猛烈打擊」(VERY HARD TONIGHT)。他又說，不久將來美國將奪取伊朗石油樞紐哈爾克島(Kharg Island)及其他石油基建，並像委內瑞拉般完全控制伊朗的石油和天然氣市場。特朗普其後受訪時，重申想奪得哈爾克島。
特朗普接受霍士新聞訪問稱，「我一直傾向佔領哈爾克島……我不知道美國是否有膽量這樣做」。他又指，美國將再猛力攻擊伊朗，但不是炸橋樑或電力廠，「今晚(周四晚)將有更多轟炸，將會更大，更強勁。」特朗普同時稱，美國仍與伊朗談判以達成協議。美以伊戰事持續超過3個月，報道指特朗普政府計劃最快下周與主要的國防承包商高層開會，希望加強產能和增加武器供應，以補充在伊朗戰事及其他軍事行動中消耗的武器庫存。這是繼3月後，華府再次與國防承包商開會，對上一次有洛歇馬丁、波音、英國航空航天系統公司等出席。
美軍攻擊油輪3印度船員死
另方面，美軍周三在阿曼灣攻擊了一艘運油輪，指控該船違反了美國封鎖伊朗港口命令。印度稱，船上有24名印度船員，當中21人獲救、3人失蹤，其後證實該3人已死亡。這是美軍本周內第三度在阿曼灣攻擊「違令」船隻，3艘船隻均有印度船員。美國中央司令部稱，在船員重複無遵從命令後，其中一架戰機向油輪的機房發射「精準導彈」。報道指，印度政府已召見美國副大使，並就此次攻擊提出「強烈抗議」。
霍爾木茲海峽成為伊朗談判最大籌碼，特朗普周三在社交網發文透露，自上月起美軍展開一項任務，在霍爾木茲海峽躲過伊朗部隊「偷運」石油出去。在美軍保護行動下，至今已有超過1億桶石油通過該海峽，進入公開市場，並有超過200艘商船安全通過。