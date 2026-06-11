伊朗局勢｜預告猛力攻擊 特朗普:想奪伊朗哈爾克島

美伊連續第二天互相攻擊之際，美國總統特朗普在美國時間周四(11日)早上於社交網發文預告將猛力攻擊伊朗，包括攻擊其海軍、空軍和雷達等防衛力量，以及攻擊能力，並稱「今晚將猛烈打擊」(VERY HARD TONIGHT)。他又說，不久將來美國將奪取伊朗石油樞紐哈爾克島(Kharg Island)及其他石油基建，並像委內瑞拉般完全控制伊朗的石油和天然氣市場。特朗普其後受訪時，重申想奪得哈爾克島。

特朗普接受霍士新聞訪問稱，「我一直傾向佔領哈爾克島……我不知道美國是否有膽量這樣做」。他又指，美國將再猛力攻擊伊朗，但不是炸橋樑或電力廠，「今晚(周四晚)將有更多轟炸，將會更大，更強勁。」特朗普同時稱，美國仍與伊朗談判以達成協議。美以伊戰事持續超過3個月，報道指特朗普政府計劃最快下周與主要的國防承包商高層開會，希望加強產能和增加武器供應，以補充在伊朗戰事及其他軍事行動中消耗的武器庫存。這是繼3月後，華府再次與國防承包商開會，對上一次有洛歇馬丁、波音、英國航空航天系統公司等出席。