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國際
出版：2026-Jun-12 10:18
更新：2026-Jun-12 10:18

教宗為聖家堂祝福　呼籲「不能一邊信耶穌一邊打仗」(有片)

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教宗良十四世呼籲：不能一邊信耶穌一邊打仗。(AP)

教宗良十四世呼籲：不能一邊信耶穌一邊打仗。(AP)

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教宗良十四世(Pope Leo XIV)在西班牙巴塞羅那，為全球最高教堂聖家堂的主塔主持祝福禮，並發表演說。良十四世呼籲不能一邊相信耶穌、一邊進行戰爭。

良十四世當地周三(10)傍晚抵達聖家堂，大批民眾夾道歡迎。他在聖家堂主持紀念彌撒，國王費利佩六世與王后萊蒂齊亞、首相桑切斯都出席。良十四世以西班牙語及加泰羅尼亞語布道。他指聖家堂是西班牙團結和諧的象徵，雖然教堂仍未完工，它的不完美並非缺陷，而是代表了渴望與承諾。他又指，不能一邊信耶穌、一邊宣揚戰爭與殺害無辜的人，提醒信眾要仰望代表信仰的耶穌基督塔。良十四世在彌撒尾聲步出陽台，為今年剛完工的耶穌基督塔行祝福禮，向塔身灑聖水，並向在場超過十萬名信眾施以祝福，現場歡呼不斷。

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教宗良十四世(Pope Leo XIV)為全球最高教堂聖家堂的主塔主持祝福禮。(AP) 教宗良十四世(Pope Leo XIV)為全球最高教堂聖家堂的主塔主持祝福禮。(AP)

良十四世周四轉至加那利群島繼續訪問

良十四世周四(11)抵達大納利島，來到曾經有大量移民湧入的阿爾吉內金港，與接納移民的團體組織見面。他又獻上鮮花，悼念數千名偷渡期間在海上遇難的人。之後與加那利群島的神職人員會面並發表講話，他之後在一個體育場館主持彌撒，說歷史不應指責受苦難的人，呼籲人們要警醒是否守護了生命，還是屈服於冷漠，並強調保持謙遜的重要性。

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