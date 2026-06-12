教宗為聖家堂祝福　呼籲「不能一邊信耶穌一邊打仗」(有片)

教宗良十四世(Pope Leo XIV)在西班牙巴塞羅那，為全球最高教堂聖家堂的主塔主持祝福禮，並發表演說。良十四世呼籲不能一邊相信耶穌、一邊進行戰爭。

良十四世當地周三(10日)傍晚抵達聖家堂，大批民眾夾道歡迎。他在聖家堂主持紀念彌撒，國王費利佩六世與王后萊蒂齊亞、首相桑切斯都出席。良十四世以西班牙語及加泰羅尼亞語布道。他指聖家堂是西班牙團結和諧的象徵，雖然教堂仍未完工，它的不完美並非缺陷，而是代表了渴望與承諾。他又指，不能一邊信耶穌、一邊宣揚戰爭與殺害無辜的人，提醒信眾要仰望代表信仰的耶穌基督塔。良十四世在彌撒尾聲步出陽台，為今年剛完工的耶穌基督塔行祝福禮，向塔身灑聖水，並向在場超過十萬名信眾施以祝福，現場歡呼不斷。