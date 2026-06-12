五角大樓傳危險物質外洩 　多層樓一度封鎖及疏散

位於美國維吉尼亞州阿靈頓郡的國防部總部「五角大樓」昨日傳出危險物質外洩事故。大樓內部的感測系統偵測到空氣質素顯著異常，軍方隨即拉高維安層級，緊急封鎖內部多個樓層與走廊，並對大批人員實施疏散，現場氣氛一度極為緊張，後來證實虛驚一場，為傳感系統誤報。

事故的受影響精確範圍主要集中在五角大樓綜合大樓內的「第4至第7走廊的2樓至5樓」。3名不願具名的知情人士透露，隨著警報大作，該區域已被軍警全面拉起封鎖線，部分核心受影響區域的人員被下令實施「就地避難（shelter-in-place）」，其餘辦公人員則在指揮下持續撤離大樓。目擊者指出，奉命進入這棟龐大建築群進行處置的警方與威脅應變人員，已經全數配戴防毒面具，並穿著全套化學防護衣，逐層展開調查。