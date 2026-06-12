《變種特攻》男星自爆罹患乳癌尷尬羞愧　幸妻子果斷救回一命(有片)

憑荷李活電影《變種特攻》(X-Men)反派劍齒虎(Sabretooth)一角聞名的59歲加拿大男星Tyler Mane，周二(9日)突然在社交平台上宣布自己不幸罹患「極為罕見」的男性乳癌，並已全面停工進醫院接受化療。

Tyler Mane過去曾是職業摔角手，高大威猛的硬漢形象深植人心，他9日在Facebook上傳影片，嚴肅透露噩耗：「我有一個壞消息，我今天開始做化療了。每750名男性中就有一人一生中會被診斷出乳癌，而我就是其中之一。」Tyler坦言，在得知罹癌當刻的第一反應，其實是感到尷尬與羞愧，甚至一度想隱瞞病情，他說：「老實說，我起初想當成秘密，因為這真的有點丟臉。」但他隨後驚覺，正因為「男乳癌」太少人討論、無人主動檢查，才導致許多男性一發現就是癌症晚期，因此決定站出來發聲。