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國際
出版：2026-Jun-12 12:08
更新：2026-Jun-12 12:08

狠男殺2歲繼女入獄　遭獄友狂桶30刀剖腹失血亡

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狠男殺2歲繼女入獄，遭獄友狂桶30刀剖腹失血亡。(X)

狠男殺2歲繼女入獄，遭獄友狂桶30刀剖腹失血亡。(X)

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英國一所監獄爆出殘殺案。一名男子於 2020 年因殺害 2歲繼女，遭判終身監禁。去年11月，他被其他3名獄友持刀襲擊，全身被刺超過 30 刀如「剖腹」，最終躺在床上失血過多身亡。

綜合報道，33歲男子Kyle Bevan2020 年謀殺伴侶Sinead James2歲女兒Lola James，法醫於她遺體上發現多達101處傷處；同年，Kyle Bevan被判處終身監禁，於西約克郡高度設防的監獄HMP Wakefield服刑。去年114日，Kyle Bevan3名獄友，包括64歲的David Taylor57歲的Lee Newell45歲的Mark Fellows尾隨入牢房，以不同利器襲擊，Kyle Bevan全身逾30處受傷並遭剖腹，被放在床上裝作「睡覺」模樣，最終失血而死。獄方翌日早上點名時始發現Kyle Bevan已經身亡。

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遇害2歲女童Lola James。(X) Lola James的母親Sinead James。(X) HMP Wakefield監獄。(X) 去年，戀童癖歌手Ian Watkins於同一監獄遭殺害。(X)

戀童癖歌手於同一監獄遭殺害

檢察官Jason Pitter KC於庭上表示，Kyle Bevan在獄中向來獨來獨往，未曾與被告3人有任何關聯，然而監獄存在「霸凌」現象，被告3人以凶狠手段作案後，還有一種「任務完成」心滿意足的情緒。報道提到，一些犯下「特別令人反感道德罪行」的犯人，例如性侵犯或傷害(殺害)兒童等罪，往往會在HMP Wakefield被其他囚犯「看不過眼」。Kyle Bevan去世不到1個月前、即20251011日，戀童癖歌手Ian Watkins在同一所監獄被刺頸部身亡。

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