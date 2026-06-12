狠男殺2歲繼女入獄　遭獄友狂桶30刀剖腹失血亡

英國一所監獄爆出殘殺案。一名男子於 2020 年因殺害 2歲繼女，遭判終身監禁。去年11月，他被其他3名獄友持刀襲擊，全身被刺超過 30 刀如「剖腹」，最終躺在床上失血過多身亡。
綜合報道，33歲男子Kyle Bevan於2020 年謀殺伴侶Sinead James的2歲女兒Lola James，法醫於她遺體上發現多達101處傷處；同年，Kyle Bevan被判處終身監禁，於西約克郡高度設防的監獄HMP Wakefield服刑。去年11月4日，Kyle Bevan被3名獄友，包括64歲的David Taylor、57歲的Lee Newell、45歲的Mark Fellows尾隨入牢房，以不同利器襲擊，Kyle Bevan全身逾30處受傷並遭剖腹，被放在床上裝作「睡覺」模樣，最終失血而死。獄方翌日早上點名時始發現Kyle Bevan已經身亡。
戀童癖歌手於同一監獄遭殺害
檢察官Jason Pitter KC於庭上表示，Kyle Bevan在獄中向來獨來獨往，未曾與被告3人有任何關聯，然而監獄存在「霸凌」現象，被告3人以凶狠手段作案後，還有一種「任務完成」心滿意足的情緒。報道提到，一些犯下「特別令人反感道德罪行」的犯人，例如性侵犯或傷害(殺害)兒童等罪，往往會在HMP Wakefield被其他囚犯「看不過眼」。Kyle Bevan去世不到1個月前、即2025年10月11日，戀童癖歌手Ian Watkins在同一所監獄被刺頸部身亡。