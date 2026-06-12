東京2男1女StripChat性愛直播被捕 一年500場吸金億日元

日本東京警方破獲一宗網上公然猥褻案，拘捕2男1女。他們涉嫌透過海外知名成人網站「StripChat」進行性愛直播，另一年內安排約200名女性參與演出，累計直播約500次，不法收入可能達到1億日圓（約488萬港元)。(X)

日本東京警方破獲一宗網上公然猥褻案，拘捕2男1女。他們涉嫌透過海外知名成人網站「StripChat」進行性愛直播，另一年內安排約200名女性參與演出，累計直播約500次，不法收入可能達到1億日圓（約488萬港元)。

被捕者分別是無業男子新川慎也（31歲）和富塚翔星（27歲），以及22歲學校兼職女員工宮島桃子。3人被控於4月13日晚上，在歌舞伎町一間酒店房內，透過海外成人直播網站「StripChat」直播長達2小時的性愛過程。三人均已承認指控。

單場達8000人收看

日媒報道，這次直播首25分鐘免費，他們用手遮住敏感部位，最多一度有8,000名觀眾同時觀看。隨後引導觀眾需支付加密貨幣「打賞」才可觀看，每分鐘約120日圓，全片收入達100萬日圓（約4.8萬港元）。

警方進一步掌握，新川慎也疑自2025年6月前後開始，以相同模式持續運作，約一年內安排約200名女性參與演出，累計直播約500次，不法收入可能達到1億日圓（約488萬港元）。警方正在調查直播活動是否還有其他人涉案、相關資金的用途以及分配情形。