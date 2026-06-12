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國際
出版：2026-Jun-12 13:03
更新：2026-Jun-12 13:03

日本街道寧舍乾淨？　女星「我一日無幫手執垃圾」就變成咁(有片)

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日本街道寧舍乾淨？女星「我一天沒幫撿垃圾」就變成咁。(X)

日本街道寧舍乾淨？女星「我一天沒幫撿垃圾」就變成咁。(X)

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日本街道經常被稱讚乾淨整潔，但日本偶像女團AZ-ON成員上野のの卻揭示，自己一天沒去幫忙撿垃圾，街道上就呈現超髒亂的情況，反映要保持街道清潔，仍需倚賴清潔員或有心人，引來日本網民熱議。

綜合報道，上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，她主要清潔環境在大阪住處附近的公園，風雨無間，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上，顯示當地亂丟垃圾的情況相當普遍。她日前在社群X分享照片指出「我只是一天沒去公園撿垃圾的結果...」，現場垃圾到處亂扔，還有疑似沒吃完的食物被隨意丟棄。上野のの之後又開始自己的清潔行動，她表示，撿垃圾已經習慣了，現在看到垃圾就無法視而不見：「撿垃圾，停不下來啊……」。

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上野のの於6日前在社群X分享照片指出「我只是一天沒去公園撿垃圾的結果...」(X) 上野のの於6日前在社群X分享照片指出「我只是一天沒去公園撿垃圾的結果...」(X) 日本偶像女團AZ-ON 日本偶像女團AZ-ON成員上野のの。(X) 上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上。(X) 上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上。(X) 上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上。(X)

網民：希望大家都有意識讓城市變得美麗

很多日本網民稱讚她的無私行為：「妳真是公園的守護神，應該把垃圾砸向它們的主人」，但網民亦認為，想要解決問題應該通報相關單位：「最好向市府報告情況，並要求採取相應措施」、「政府都在幹甚麼啊，收了納稅錢就該去工作啊」、「希望大家都能更有意識地讓城市變得更美麗」、「政府太怠惰了，明明可以逮捕亂丟垃圾的人士的，卻甚麼都不做」、「當地都沒有清潔員打掃嗎」。

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