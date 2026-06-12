日本街道寧舍乾淨？　女星「我一日無幫手執垃圾」就變成咁(有片)

日本街道經常被稱讚乾淨整潔，但日本偶像女團AZ-ON成員上野のの卻揭示，自己一天沒去幫忙撿垃圾，街道上就呈現超髒亂的情況，反映要保持街道清潔，仍需倚賴清潔員或有心人，引來日本網民熱議。

綜合報道，上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，她主要清潔環境在大阪住處附近的公園，風雨無間，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上，顯示當地亂丟垃圾的情況相當普遍。她日前在社群X分享照片指出「我只是一天沒去公園撿垃圾的結果...」，現場垃圾到處亂扔，還有疑似沒吃完的食物被隨意丟棄。上野のの之後又開始自己的清潔行動，她表示，撿垃圾已經習慣了，現在看到垃圾就無法視而不見：「撿垃圾，停不下來啊……」。