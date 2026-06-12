日本街道寧舍乾淨？　女星「我一日無幫手執垃圾」就變成咁(有片)

日本街道經常被稱讚乾淨整潔，但日本偶像女團AZ-ON成員上野のの卻揭示，自己一天沒去幫忙撿垃圾，街道上就呈現超髒亂的情況，反映要保持街道清潔，仍需倚賴清潔員或有心人，引來日本網民熱議。
綜合報道，上野のの從5月初開始上街頭撿垃圾，她主要清潔環境在大阪住處附近的公園，風雨無間，幾乎每晚都能撿到一大袋垃圾，亦經常分享網上，顯示當地亂丟垃圾的情況相當普遍。她日前在社群X分享照片指出「我只是一天沒去公園撿垃圾的結果...」，現場垃圾到處亂扔，還有疑似沒吃完的食物被隨意丟棄。上野のの之後又開始自己的清潔行動，她表示，撿垃圾已經習慣了，現在看到垃圾就無法視而不見：「撿垃圾，停不下來啊……」。
網民：希望大家都有意識讓城市變得美麗
很多日本網民稱讚她的無私行為：「妳真是公園的守護神，應該把垃圾砸向它們的主人」，但網民亦認為，想要解決問題應該通報相關單位：「最好向市府報告情況，並要求採取相應措施」、「政府都在幹甚麼啊，收了納稅錢就該去工作啊」、「希望大家都能更有意識地讓城市變得更美麗」、「政府太怠惰了，明明可以逮捕亂丟垃圾的人士的，卻甚麼都不做」、「當地都沒有清潔員打掃嗎」。
今日も三角公園のゴミ拾い完了❕— 上野 のの 【AZ-ON】 (@N0N0_AZ) May 12, 2026
ゴミ拾いにおやすみはありませんよ〜！ᐡ• ‧̫ •ᐡ꒱⊃🪄✩
あれれ、土日とかは休日って言うけど、月曜から金曜の普通の日ってなんて言うんだったかド忘れしちゃった。
普通の日？普通の日。だったからかゴミが少なくて..！！… pic.twitter.com/l6vwPnIpJl