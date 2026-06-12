不捨愛犬離世　女主人將骨灰混顏料紋眼線「讓牠繼續看世界」(有片)

英國一名女子在愛犬陪伴20年後終要面對生離死別，為延續難以割捨的感情，她沒有將愛犬的骨灰收藏在家中，也沒有做成飾品，而是把部分骨灰混入紋身染料，紋上半永久眼線，希望愛犬能繼續透過她的雙眼看見這個世界。

綜合報道，Claire Hobson是一名紋繡美容師，她的愛犬Patch在陪伴她20年後離世，令Claire一直放不下。她接受英國節目《今日早晨》(This Morning)訪問時表示，當時她剛好準備搬到杜拜生活，到要將骨灰裝進行李箱四處奔波，她想到有很多人會將親人的名字或圖案刺在身上紀念，於是靈機一動，決定把Patch的骨灰混在色料裡，用愛犬的骨灰來紋身。Claire坦承這個想法連自己都覺得有點瘋狂，不過，她向相熟的美容師提出，對方馬上就同意協助，讓她十分感動。原來這名美容師不久前也剛失去寵物，因此能夠理解她的心情。兩人於是將少量骨灰混入眼線顏料，再透過紋繡方式紋出眼線。