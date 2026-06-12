不捨愛犬離世　女主人將骨灰混顏料紋眼線「讓牠繼續看世界」(有片)

英國一名女子在愛犬陪伴20年後終要面對生離死別，為延續難以割捨的感情，她沒有將愛犬的骨灰收藏在家中，也沒有做成飾品，而是把部分骨灰混入紋身染料，紋上半永久眼線，希望愛犬能繼續透過她的雙眼看見這個世界。
綜合報道，Claire Hobson是一名紋繡美容師，她的愛犬Patch在陪伴她20年後離世，令Claire一直放不下。她接受英國節目《今日早晨》(This Morning)訪問時表示，當時她剛好準備搬到杜拜生活，到要將骨灰裝進行李箱四處奔波，她想到有很多人會將親人的名字或圖案刺在身上紀念，於是靈機一動，決定把Patch的骨灰混在色料裡，用愛犬的骨灰來紋身。Claire坦承這個想法連自己都覺得有點瘋狂，不過，她向相熟的美容師提出，對方馬上就同意協助，讓她十分感動。原來這名美容師不久前也剛失去寵物，因此能夠理解她的心情。兩人於是將少量骨灰混入眼線顏料，再透過紋繡方式紋出眼線。
飼主：狗狗沒有算計 只是單純地愛著你
Claire指出，狗狗給主人的是完全單純的愛：「牠們忠誠、始終如一，每天都會在家裡等你回來，開心地迎接你。牠們沒有惡意，也沒有算計，只是單純地愛著你。」她說，正因Patch在20年來始終如一的愛著她，才會讓她一直放不下毛孩。這款半永久眼線雖然不像傳統刺青會維持一輩子，但效果一般能保留數年。Claire亦透露，她還保留著Patch部分骨灰，未來如果需要補色亦會再使用，讓Patch繼續陪伴自己。Claire重申，這麼做不只是紋繡美容，更是讓愛犬留在身邊，希望愛犬能繼續透過她的雙眼看見這個世界，是她為了紀念愛犬所能做的最後追思。