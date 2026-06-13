特朗普生日前疑有異象　華府草坪現「8647」行刺暗語

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據現場畫面，位於國家廣場、靠近二戰紀念碑東側的大面積草坪出現「8647」字樣，從高空俯瞰格外明顯，但在地面並不容易辨識。監視影像顯示，相關字樣並非瞬間形成，而是在數天內逐漸浮現。在5日拍攝的照片中，仍未出現相關痕跡，但近日草坪顏色逐步改變，最終形成完整數字圖案。

「移除、趕走或消滅」

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）強硬表態表示：「任何參與、支持政治暴力或暗殺文化的人，都必須受到最嚴厲的譴責。」美國國家公園警察局則指出，目前尚未確定草坪變色原因，相關樣本已送交實驗室檢驗，以確認是否涉及化學藥劑或人為破壞。

近年來，「86」在美國俚語中常被解釋為「移除、趕走或消滅」，而特朗普是美國第47任總統，因此「8647」被部分人士用來表達反特朗普立場。今年4月，美國前聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）在社交媒體上傳一張用貝殼排成的「8647」照片，被控威脅特朗普而遭起訴。