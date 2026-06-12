美國護士3年前涉以彈力帶勒斃3名子女 律師辯稱受產後精神病影響

根據法院文件，當天孩子們的父親回家後打求救電話，他在地窖發現分別3名分別為5歲、3歲以及8個月大的子女全數倒斃。當警方趕往現場時，孩子的父親情緒崩潰大喊，「她殺了孩子們！」

案件發生於2023年1月24日，地點位於美國麻薩諸塞州杜克斯伯里（Duxbury），涉嫌殺害3名親生子女的，是曾任護士的35歲女子Lindsay Clancy。

控方指出，3名幼童被發現時，頸部都纏繞著運動用彈力帶，但救護人員抵達現場時，彈力帶已放置在孩子身旁。控方表示，「相關證據顯示，她是親手持續拉緊彈力帶。」控方認為，此舉不僅展現明確犯罪意圖，更反映出行為具有高度殘酷性與持續施暴特徵。

疑犯律師並未否認她造成孩子死亡，但提出她疑似受到嚴重產後精神病（Postpartum Psychosis）影響，加上服用多種精神科藥物，導致無法辨識自己行為，因此不應負上刑事責任。另一方面，兩夫婦也對負責治療她的醫療團隊提出訴訟，指控醫生未能及時診斷病情及開立不當藥物治療，最終導致悲劇發生。