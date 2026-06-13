伊朗局勢｜突播核爆城市冒蘑菇雲　伊電視台：技術錯誤

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，這段由《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）播出的畫面，該3D動畫呈現不明城市遭受巨大爆炸衝擊，強烈光芒後迅速形成典型核爆蘑菇雲形狀，畫面視覺衝擊極大。

進一步擴大緊張情緒

事件曝光後，伊朗國內輿論一度懷疑電視台系統可能遭到黑客入侵，甚至認為此舉與近期中東緊張局勢升高有關。不過，該台隨後澄清，畫面並非實際新聞內容，而是「內部技術錯誤」所致，並表示相關影像為誤播的圖像素材，已在第一時間進行更正。

報道表示，儘管官方解釋為操作失誤，但由於目前正值伊朗與美國、以色列之間緊張局勢升高，該事件仍迅速在社交媒體上發酵，部分用戶質疑是否涉及訊息戰或心理威懾操作。有分析指，核爆視覺符號在當前地緣政治氛圍中極具敏感性，即使是誤播，也容易被解讀為政治訊號或軍事威嚇，進一步擴大緊張情緒。