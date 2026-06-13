SpaceX上市帶挈數千員工發達　焊工持股破百萬美元

美國《紐約郵報》報道，42歲的前SpaceX焊工赫南德茲（Juan Hernandez）堪稱這波財富神話的最佳代表。他2015年從墨西哥移民美國，以時薪28美元（約219港元）加入SpaceX，當時甚至不知道這家公司是做甚麼的：「當朋友跟我提起SpaceX時，我根本不知道那是甚麼公司。」

美國太空探測公司SpaceX12日掛牌上市，創辦人暨CEO馬斯克成為全球首位資產破兆美元的富豪，外媒表示，旗下數千名員工和早期投資人瞬間躋身富豪階級，有墨西哥裔移民焊工，手上股票價值突破百萬美元。

加入公司後，他獲得約1萬美元（約7.84萬港元）員工股票，之後持續透過薪資扣款買進持股，若以IPO價格計算，他持有股票價值已達88萬美元（約690萬港元）；若以首日盤中價格計算，更突破100萬美元（約784萬港元）。赫南德茲表示：「這讓我一輩子都能過得很舒服。」

父母「現在非常驕傲」

另一名傳奇人物是前發射工程師海斯（Trevor Hise），2011年，他放棄進入奇異公司（General Electric）的穩定工作機會，選擇加入當時仍被視為高風險新創公司的SpaceX：「當時很多人認為只是一家不成熟的新創企業，根本撐不了多久。」

12年間，他累積超過10萬股股票，雖然曾出售部分持股支付婚禮與購屋首期，但剩餘股票依IPO價格估算仍價值超過1,350萬美元（約1.06億港元），現年37歲的海斯坦言：「這一切的規模實在太誇張了。」目前他已半退休，投入房地產投資，並與妻子規劃成立基金會回饋社會。至於當年反對他加入SpaceX的父母，他笑說：「他們現在非常驕傲。」