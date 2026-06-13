伊朗局勢｜協議達成前夕美軍開火　稱擊落多架伊無人機

美國與伊朗和平協議傳出幾近達成，但仍傳出軍事衝突，美國中央司令部12日證實，美軍在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近，擊落了多架伊朗單向攻擊無人機。
「海峽交通繼續暢通無阻」
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國中央司令部（CENTCOM）在X發文表示， 伊朗發射了多架攻擊型無人機，試圖擾亂海峽附近的商業航運：「在最近幾個小時內擊落了所有敵機，海峽交通繼續暢通無阻。」美國中央司令部強調：「國際貿易走廊仍然對過境運輸開放。」
與此同時，一位伊朗高級官員表示，美國已同意解凍該國部分被凍結的資產，儘管特朗普政府先前否認有任何此類協議。
萬斯：不會釋放任何資金
根據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）13日表示，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示：「（美國總統）特朗普（Donald Trump）已經同意釋放伊朗部分被凍結的資產，但他不願意公開宣布此事。」
然而，白宮與美方談判團隊則強調，並不存在任何「簽署即放款」的安排，美國副總統萬斯（JD Vance）在X發文強調：「伊朗不會因為簽署協議或參加會議就獲得任何現金，也不會釋放任何資金。」美方官員強調，所有經濟利益都將取決於伊朗是否履行協議義務。
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