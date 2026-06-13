伊朗局勢｜協議達成前夕美軍開火　稱擊落多架伊無人機

美國與伊朗和平協議傳出幾近達成，但仍傳出軍事衝突，美國中央司令部12日證實，美軍在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近，擊落了多架伊朗單向攻擊無人機。

「海峽交通繼續暢通無阻」

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國中央司令部（CENTCOM）在X發文表示， 伊朗發射了多架攻擊型無人機，試圖擾亂海峽附近的商業航運：「在最近幾個小時內擊落了所有敵機，海峽交通繼續暢通無阻。」美國中央司令部強調：「國際貿易走廊仍然對過境運輸開放。」