伊朗局勢｜伊自炸隧道埋地雷　防美國奪濃縮鈾核原料

伊朗首都德黑蘭市中心街頭，可見到一幅描繪美國航空母艦遭受飛彈襲擊的壁畫。 （圖／美聯社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）引述消息人士指出，目前約有半噸接近武器級濃度的高濃縮鈾（HEU）被存放於地下設施內。情報顯示，伊朗近期故意炸塌部分地下通道，並在出入口周邊設置爆炸裝置與地雷，導致即使是專業團隊進入，也必須先進行排雷與大型挖掘工程。

美國與伊朗即將達成停戰協議，《CNN》驚爆，伊朗近幾周大幅強化其高濃縮鈾儲存設施防禦，不僅刻意炸毀地下隧道，還在出入口埋設爆炸地雷，讓外界取得相關核材料的難度大幅增加。

消息人士表示，與一個月前相比，現在取得這批核材料已變得「更加困難、更危險，也更加耗時」。

「回收工作變得更加複雜」

報道指出，美國總統特朗普（Donald Trump）近來多次表示，確保伊朗交出高濃縮鈾，是美國與伊朗談判的重要目標之一。然而，美伊雙方對協議內容的公開說法仍存在落差，具體條款至今尚未完全明朗。

報道引述曾任美國國家核安全局核材料移除辦公室主管羅克（Scott Roecker）表示：「如果這些情報屬實，毫無疑問將使高濃縮鈾的回收工作變得更加複雜。」他警告，若未來協議要求伊朗將全部核材料集中接受檢查，德黑蘭可能以部分核材料被埋於崩塌設施、無法取出為理由，拖延甚至規避核查工作。