熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-13 16:45
更新：2026-Jun-13 16:45

SpaceX IPO｜市值被批靠信仰　諾獎得主：馬斯克是人形龐氏騙局

分享：
SpaceX創辦人馬斯克。（圖／路透社）

SpaceX創辦人馬斯克。（圖／路透社）

adblk4

美國科技富豪馬斯克旗下公司SpaceX風光上市，卻遭到諾貝爾經濟學獎得主猛烈抨擊，直指馬斯克是「人形龐氏騙局」（Elon Musk is basically a human Ponzi scheme），恐讓大量美國散戶在不知不覺中承擔風險。

大多停留在概念階段

知名經濟學家克魯明（Paul Krugman）近日發文直指，馬斯克（Elon Musk）多年來曾承諾超級高鐵（Hyperloop）、全自動駕駛計程車、腦機介面普及化以及火星殖民等革命性技術，將在2025年前後實現，但如今大多停留在概念階段，甚至根本不存在。

評論認為，特斯拉（Tesla）與SpaceX的市值成長，並非完全來自穩定盈利，而是來自投資人對馬斯克能力的信仰：「投資者相信馬斯克的天才，因此投入資金，而公司價值上升又反過來強化這種信仰。」他將此類結構形容為「類龐氏結構」。

adblk5
據報SpaceX高層曾與國防部官員激烈爭拗。圖為美國防長赫格塞思及馬斯克(小圖)。(路透社) 樂施會指在SpaceX上市後，馬斯克的身家將超越38億全球最貧困人口的總和。（資料圖片／美聯社） 全球首富馬斯克旗下太空公司SpaceX，將目標估值擬降至最少1.8萬億美元。(資料圖片/路透社) 馬斯克旗下SpaceX計劃將其首次公開招股定價為每股135美元。(資料圖片/路透社) 馬斯克木人星際夢 火運升空 馬斯克旗下SpaceX公司，11日完成美國史上最大規模IPO。（圖／美聯社） 馬斯克過往長期榮膺全球首富，現在成為首全球位身家萬億美元的富豪。(路透社) 圖為諾貝爾獎得主克魯明。(資料圖片) 克魯明曾預告爆亞洲金融風暴。(資料圖片)

「投資者相信馬斯克的天才」

文章進一步回顧馬斯克收購X的過程，他指出，收購後平台廣告流失、價值下滑，但後續透過政治與AI熱潮重新拉抬估值。

克魯曼認為，這次SpaceX上市並非單純市場行為，而是「制度設計被重寫」的結果，包括指數納入規則調整（Nasdaq-100等）、被動型基金可能被動買入、散戶資金被動流入市場，他表示，這使普通投資人即使不主動參與，也可能透過基金間接承擔風險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務