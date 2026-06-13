美國科技富豪馬斯克旗下公司SpaceX風光上市，卻遭到諾貝爾經濟學獎得主猛烈抨擊，直指馬斯克是「人形龐氏騙局」（Elon Musk is basically a human Ponzi scheme），恐讓大量美國散戶在不知不覺中承擔風險。

大多停留在概念階段

知名經濟學家克魯明（Paul Krugman）近日發文直指，馬斯克（Elon Musk）多年來曾承諾超級高鐵（Hyperloop）、全自動駕駛計程車、腦機介面普及化以及火星殖民等革命性技術，將在2025年前後實現，但如今大多停留在概念階段，甚至根本不存在。

評論認為，特斯拉（Tesla）與SpaceX的市值成長，並非完全來自穩定盈利，而是來自投資人對馬斯克能力的信仰：「投資者相信馬斯克的天才，因此投入資金，而公司價值上升又反過來強化這種信仰。」他將此類結構形容為「類龐氏結構」。