阿蘇火山直升機意外︱遺體打撈費用4.4億日圓日本全額負擔

日本熊本縣知名景點阿蘇火山今年1月發生觀光直升機墜毀事故，導致包含兩名台灣遊客在內共三人罹難，遺體與機體殘骸至今仍留在火山口內。熊本縣警方宣布，將由6月15日起啟動吊掛回收作業，預計在8月底前完成，所需費用約4.4億日圓（約2151.5萬港元）將由日本國庫全額負擔。
綜合日本傳媒報道，事故發生於1月20日上午11時許，由岡山市匠航空公司營運的觀光直升機，機上有一名日本籍機師與兩名台灣遊客執行阿蘇火山口空中觀光行程時，突然從雷達上消失。隨後搜救人員在阿蘇中岳第一火山口內發現嚴重損毀的機體，機上三人被認定罹難。
由於墜機地點位於火山口內部，地形陡峭、地質鬆軟，加上火山不斷噴發有毒氣體，人力無法直接進入作業區域，導致遺體回收工作延宕近五個月。根據阿蘇市說法，事故發生後機體曾沿著陡坡下滑約十米，雖然四月之後未再出現明顯變動，但縣警表示也可能存在狀態惡化的情況，因此判斷有必要加快進度。
墜機地點一帶被日本政府指定為「國家公園特別保護地區」，管理該處的環境省早在四月就對匠航空公司發出最後通牒，要求必須盡快撤除殘骸。然而因費用、採取何種方式等問題難以協調，加上航空公司無力承擔天價費用，遺體回收進度遲遲無法推進。
航空公司無力支付打撈費
考量到日本即將進入梅雨季節可能帶來豪雨影響，熊本縣警方最終決定與警察廳展開協商，改由公帑支付回收費用。熊本縣警方預計15日正式出動無人遠端重型機具下探火山口，目標在8月底前完成遺體打撈。
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