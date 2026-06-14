阿蘇火山直升機意外︱遺體打撈費用4.4億日圓日本全額負擔

日本熊本縣知名景點阿蘇火山今年1月發生觀光直升機墜毀事故，導致包含兩名台灣遊客在內共三人罹難，遺體與機體殘骸至今仍留在火山口內。熊本縣警方宣布，將由6月15日起啟動吊掛回收作業，預計在8月底前完成，所需費用約4.4億日圓（約2151.5萬港元）將由日本國庫全額負擔。

綜合日本傳媒報道，事故發生於1月20日上午11時許，由岡山市匠航空公司營運的觀光直升機，機上有一名日本籍機師與兩名台灣遊客執行阿蘇火山口空中觀光行程時，突然從雷達上消失。隨後搜救人員在阿蘇中岳第一火山口內發現嚴重損毀的機體，機上三人被認定罹難。