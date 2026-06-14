NBA總決賽｜紐約人奪冠引發騷動 警車及巴士被破壞

還有大批球迷從麥迪遜廣場花園一路湧向時代廣場（Times Square）與布萊恩公園（Bryant Park），部分人甚至爬上大都會運輸署（MTA）巴士及校車車頂揮舞球衣與點燃信號彈。

美國《紐約郵報》報道，根據現場畫面，位於麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外的一輛警車遭球迷包圍，數名男子爬上車頂猛踩，打爛擋風玻璃，引發現場群眾鼓譟歡呼。

面對失控人潮，數百名身穿鎮暴裝備的紐約警察緊急進駐，一段影片顯示，警方在場館外壓制並逮捕一名身穿紐約人總冠軍上衣的男子，隨後將其上手扣帶離現場。

一名在現場執勤的警員坦言。「我做這份工作20年了，從來沒有在街頭穿過鎮暴裝備。」他更表示，上一次看到如此大規模警力戒備，已經是新冠疫情期間。儘管街頭爆發混亂，紐約人老闆多蘭（James Dolan）仍呼籲球迷理性慶祝，「今晚在紐約的每個人，請注意安全。可以慶祝，但一定要安全。」